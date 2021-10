'Enfants Terribles' vuelve a las salas de cine, con una programación "equilibrada" y estrenos "muy potentes"

Así lo ha destacado, en rueda de prensa en la antigua Escuela de Comercio, acompañado del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, Manuel Ángel Vallina, y la responsable de la citada sección del FICX, Marigel Nicieza.

Díaz Castaño ha avanzado, respecto a la programación, que están a la espera de cerrar otra película que podría ser "otro pelotazo", ha resaltado. Este ha reiterado que esta edición cuenta con un nivel "muy alto".

Dentro de la programación ya confirmada ha resaltado 'Olga', de Elie Grappe, y que es una de las óperas primas mas destacadas por la crítica internacional en la Semana de la Crítica de Cannes.

Cuenta la historia de una adolescente que debe abandonar a su familia en "una convulsa Ucrania revolucionaria", para desarrollar una prometedora carrera como gimnasta en Suiza.

Otras de las proyecciones que se podrán ver son: 'Mission Ulja Funk (Luxemburgo, Alemania y Polonia) de Barbara Kronenberg, road movie basada en una niña empoderada que quiere ser astrónoma; 'La Estrella de los Simios' (Suecia, Noruega y Dinamarca) de Linda Hambäck, animación sobre una niña huérfana adoptada por una gorila; o 'Ratones y Zorros. Una amistad de otro mundo' (República Checa, Francia, Eslovaquia y Polonia) de Jan Bubenícek y Denisa Grimmová, stop motion de marionetas, animación 3 D y efectos visuales.

También forma parte de la programación 'Lunáticos' (Alemania), de Ali Samadi Ahadi, en la que el protagonista Pete y sus amigos viajarán a la Luna para rescatar a su hermana, secuestrada por el malvado Moon Man.

Ya más pensado para el público adolescente, 'Algo se enciende' (Argentina), de Luciana Gentinetta, quien cuenta la historia real del feminicidio de Anahí Benítez en el sur de Buenos Aires. Una obra que tiene en Gijón su estreno europeo tras ganar el Premio a la Mejor Película Argentina en el pasado BAFICI.

En 'Any Day Now' (Finlandia), de Hamy Ramezan, se basa en su propia experiencia para contar la historia de Ramin, un adolescente de origen iraní que crece en el seno de la sociedad finlandesa mientras su familia espera conseguir la residencia legal en el país. Sin aferrarse a dramas ni emitir juicios, Ramezan habla de la fuerza del entorno familiar como fuente de valores en esta emocionante ópera prima.

Por su parte, Hugo Sobelman se adentra en la Stax Music Academy de Memphis para profundizar en su misión con 'Soul Kids' (Francia), un viaje en el tiempo que pone en valor la educación musical como herramienta para el crecimiento personal, la conciliación cultural y la confraternización en los entornos sociales más deprimidos.

Hasta Gijón traerá Ronnie Sandahl 'Tigers' (Suecia), sobre la parte más inquietante del mundo del fútbol a través de la experiencia de Martin Bengtsson, joven talento que se retiró de la competición profesional en el Inter de Milán a los 19 años, dejando atrás un universo cruel que reflejó en las polémicas memorias 'In The Shadow of the San Siro' (2007).

Asimismo, la programación de 'Enfants Terribles' se completa con la proyección de los cortometrajes 'No, gracias', de Guillermo Alba, y 'Vida', de Agnes Ornia, obras ganadoras del concurso Corto&+ convocado dentro del marco de apoyo a la educación en valores promovido por la Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón.

Asimismo, ha explicado que se espera de llegar a cifras parecidas a las de la edición de 2019, con casi 16.000 participantes entre alumnos y profesores, pero sumados los que acudan al teatro Jovellanos y el de la Laboral con los visionados en los propios centros educativos. Se podrán ver las mismas películas en ambos modos, a excepción de una que solo será en sala.

En cuanto a la versión presencial, hay unas 6.000 plazas ofertadas aproximadamente, aunque ha precisado que depende de que no haya que volver a restricciones de aforo y que se pueda usar el 100 por cientode las butacas. Ha precisado, asimismo, que solo van a hacer una proyección matinal en lugar de dos, para poder ventilar. Respecto a los visionados 'online', ha apuntado que aún están negociando con las distribuidoras hasta dónde pueden llegar.

ACTIVIDADES PARALELAS

Nicieza, por su parte, ha incidido en que esta sección es una experiencia educativa para crear una visión diferente del cine entre los más jóvenes. Al tiempo, ha resaltado la "muy buena acogida" que tiene entre todos los centros escolares, no solo de Asturias, sino de comunidades limítrofes.

Entre las actividades paralelas, ha señalado la edición de una Guía Didáctica, para que el profesorado trabaje en el aula una vez visionada la película, y que está elaborado por Jesús Palacios.

Habrá, asimismo, una segunda edición de talleres online, 'Enter', que, según ella, tuvo una "tremenda acogida" el año pasado. También esperan poder celebrar un taller presencial, 'Reinventar la imagen de carteles alternativos de cine', en colaboración con el Conseyu de la Mocedá, que además cede espacios.

Otra de las actividades se realizará en coordinación con la Oficina de Información Juvenil, para dar una visión del cine laboral y que los jóvenes vean las distintas salidas profesionales en el sector.

Además, habrá encuentros con directores, actores o actrices que visitan el certamen, coordinados por la asociación juvenil 'Abierto hasta el Amanecer'.

El edil de Cultura, por su lado, ha resaltado el hecho de que los escolares puedan volver a las salas para poder "volver a vivir la magia el cine".