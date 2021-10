Puig diu que Feijóo no li ha convidat a la reunió sobre finançament però recorda que van parlar fa setmanes

Puig s'ha pronunciat en aquests termes en declaracions als mitjans de comunicació després d'assistir al primer Tall de la Taronja a Picassent, quan ha sigut preguntat per si Feijóo li havia convidat a la trobada.

El president ha respost que "no" però ha puntualitzat que va estar parlant amb Feijóo "fa poques setmanes". També ha aprofitat per a indicar que la qüestió territorial del finançament "no s'ha d'abordar en cap cas des de la confrontació entre territoris, però parlar entre presidents autonòmics i societats és molt positiu", opina.

Al seu juí, "tenim més coses que ens uneixen que coses que ens separen i hem de tindre una major interrelació", ha advocat.

"Un dels dèficits de l'Estat autonòmic -ha continuat- és que no existeix en aquest moment espais de diàleg federal i això és fonamental. Ha d'haver-hi diàlegs bilaterals entre CCAA i un altre multilateral on puguem estar tots reflectits i on tots puguem donar la nostra visió d'Espanya", ha reclamat.

Amb tot, ha resumit: "Em pareix molt bé que els presidents parlen, però en la qüestió del finançament no ha d'haver-hi cap tipus de frontisme ni contra el Govern d'Espanya ni entre CCAA. Des de la confrontació no arribarem a un acord, i sense acord no hi haurà canvi de model", ha postil·lat.