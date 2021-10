El PP lamenta que el concejal del PR "ha traicionado y vendido a Villamediana"

En sus palabras, "la alcaldesa socialista es incapaz de garantizar la estabilidad, ni el buen gobierno del municipio". En cambio, "el PP tiene un Grupo Municipal sólido, válido, responsable, muy estructurado y con muchísimas ganas de trabajar por la localidad".

"El PP ofrecía, y sigue ofreciendo, una alternativa real, pero el Concejal del PR ha optado por la inestabilidad y el mal gobierno. El PR y su concejal han traicionado y vendido a Villamediana y a su Corporación", ha añadido.

Gutiérrez ha reseñado que "numerosos vecinos de la localidad, de distinto signo político, nos han pedido conformar una alternativa ante el descalabro del actual equipo de Gobierno".

"El PP había conseguido 6 de los 7 apoyos que necesitaba para presentar esa alternativa. Si hoy no hay un cambio de rumbo y Villamediana no disfruta de la estabilidad que se merecen sus vecinos, es responsabilidad del PR y de su concejal, Rubén Sáenz. El edil regionalista tendrá que dar las explicaciones oportunas a los villametrenses", ha añadido.

En este sentido, ha apuntado que el concejal del PR "está cómodo con la alcaldesa y ha antepuesto su estabilidad a la de Villamediana, sin atender a las necesidades de los villametrenses".

A su vez, ha acusado a Rubén Sáenz de ser "igual de responsable que la Alcaldesa en la inestabilidad del municipio, el PR no puede garantizar la estabilidad con tan solo un concejal ante tal descalabro". "Desde el PP -ha dicho-, seguiremos ofreciendo la alternativa que Villamediana necesita, planteando propuestas y ofreciendo la estabilidad y unidad que se espera de un equipo de gobierno en beneficio de todos".

Rubén Gutiérrez ha realizado estas afirmaciones hoy, día 14, durante una rueda de prensa en la que ha valorado la inestabilidad del Gobierno Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Villamediana de Iregua tras la cascada de dimisiones y renuncias, seis y una respectivamente en el último año.

En este sentido, ha recordado que "7 de los 15 candidatos de la lista socialista que encabezaba Ana Belén Martínez han dimitido o renunciado y previsiblemente habrá más". Las causas de esta situación son, para el portavoz del principal Grupo de la oposición, "el ego y el despilfarro de la alcaldesa". Curiosamente, "sólo continúan tres de los siete concejales que conformaban el equipo de Gobierno, los tres liberados a cargo de las arcas municipales".

"Hace muchos meses que desde el Grupo Municipal Popular de Villamediana de Iregua denunciamos que para la Alcaldesa socialista sólo importa su proyecto personal, no el municipio. Sólo le interesa su imagen personal, el titular y la foto. El tiempo y sus compañeros de Grupo nos han dado la razón", ha subrayado.

"Denunciamos el falso feminismo de la Alcaldesa y hoy son las concejales dimitidas las que acusan a la primera edil de: "usarlas, utilizarlas, llevarlas a los plenos a levantar la mano, silenciarlas, no dejarlas opinar ni debatir, no darles responsabilidades para no quitarle protagonismo, según sus propias palabras", ha recordado.

Rubén Gutiérrez ha denunciado la situación en la que se encuentra la localidad fruto del desgobierno socialista y la mala gestión de su Equipo de Gobierno. "En lo que llevamos de Legislatura no se ha hecho nada", ha lamentado para finalizar.