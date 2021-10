Compromís insta al Gobierno a negociar las cuentas: "No las podemos apoyar como están en este momento"

"Estos son los presupuestos del Gobierno, no los de Compromís, por tanto, hoy empieza nuestra negociación. No son nuestros presupuestos porque no se da ninguna solución al problema de la infrafinanciación ni se contempla algún mecanismo corrector", ha explicado Baldoví.

El diputado valencianista considera "absolutamente ridícula" la inversión en Cercanías, especialmente en la provincia de Castellón y enfatiza en que la propuesta del Gobierno "deja de lado inversiones imprescindibles para los valencianos y valencianas como como son el túnel pasante y la conexión del Aeropuerto de Alicante con Elche".

Baldoví ha remarcado que la propuesta del Gobierno "reduce a la mitad las inversiones en las comarcas de Alicante" y que esta será una de sus principales demandas en la negociación con el Gobierno.