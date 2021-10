Marzà sobre l'"adoctrinament": "Creuen que cride cada nit als 78.000 professors per a dir-los què han de fer?"

El conseller d'Educació, Vicent Marzà, ha criticat l'oposició per acusar-li d'exercir "adoctrinament" a les aules: "Hi ha quasi 78.000 professors aquest any. Vostés creuen que els cride per telèfon cada nit per a dir-los el que han de fer i que a més em fan cas?".