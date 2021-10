PGE.- Puig, satisfet amb els PGE: "és un pas avant" encara que "sempre es vol una mica més"

Puig s'ha pronunciat en aquests termes en declaracions als mitjans de comunicació després d'assistir al primer Tall de la Taronja en una finca de Picassent, en ser preguntat per la seua opinió sobre els PGE.

"Crec que que els PGE van en el camí correcte", ha començat dient per a recordar que són quasi 1.600 milions que s'injectaran a l'economia valenciana: "Açò és molt positiu i important per a la recuperació i la reactivació econòmica i social", ha destacat.

"Del que es tracta ara és d'invertir-los i executar-los", ha dit el president per a destacar que es compta per primera vegada amb dos fons de fins el 300 milions d'euros per a invertir directament per part de la Generalitat. En aquest sentit ha assenyalat que es podrà fer un procés de compensació amb la província d'Alacant, on hi ha menor aportació.

Preguntat per si confia que els pressupostos tiren avant al Congrés dels Diputats, ha respost que "sí". "Són pressuposats que faran avançar al conjunt de la societat espanyola en l'espai de la recuperació econòmica i social i crec que que amb aportacions, que es produiran segur en les esmenes, tindrem un bon instrument per a un gran objectiu, que és l'ocupació i, sobretot, el benestar dels ciutadans", ha subratllat.

"Des de la perspectiva valenciana tenim al voltant de l'11,4% d'inversió, amb el que com està d'acord amb el nostre índex de població. El que volem és que servisca per a cohesionar i donar capacitat de resposta a aquesta crisi tan dura que hem tingut", ha agregat.

Així mateix, interpel·lat per si està satisfet amb els pressupostos, ha contestat: "Satisfets absolutament no s'està mai perquè hi ha moltes manques en aquests moments, però és un pas avant i la consolidació d'una posició després de molts anys d'infrainversión". Sobre aquest tema, ha aclarit: "La Comunitat no només pateix infrafinançament, sinó també infrainversió. Per tant en aquests últims anys estem pujant la inversió i crec que és positiu", ha dit.

"Però encara tenim moltes manques, debilitats que cal corregir i sempre es vol una mica més. Encara que en termes generals podem estar satisfets", ha postil·lat.