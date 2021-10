La Comunidad destina más de 3,6 millones para el mantenimiento y soporte del sistema de imagen médica del SMS

El objeto es garantizar el almacenamiento y custodia de todas las imágenes radiológicas y no radiológicas generadas por las diferentes modalidades médicas desde cualquier área asistencial del SMS, así como la documentación sanitaria y no sanitaria.

El sistema corporativo de imagen médica se incluye en la estrategia de Historia Clínica Electrónica y su finalidad es consolidar todas las imágenes médicas que formen parte de ésta, ya sean generadas por el SMS o por sus centros concertados, así como la documentación generada durante la atención al paciente y las gestiones administrativas.

El sistema incluye la imagen médica radiológica, la no radiológica y la documentación sanitaria y no sanitaria. Así, la imagen médica radiológica abarca imágenes generadas en los servicios de Radiología y Medicina Nuclear, mientras que la imagen médica no radiológica incorpora imágenes generadas en los servicios de Cardiología, Dermatología, Oftalmología, Digestivo, Otorrinolaringología, Ginecología, Obstetricia, Neumología y Urología, entre otros.

Además, un gestor documental incluye documentación sanitaria (clínica y no clínica) y no sanitaria que no tenga relación directa con la atención a los pacientes.

La plataforma tecnológica se divide en cinco grandes sistemas: información de Radiodiagnóstico; almacenamiento y comunicación de Imágenes; postproceso avanzado que complementa al de almacenamiento y comunicación; Archivo Central y Gestión Documental.

El sistema corporativo de imagen médica es imprescindible para la continuidad asistencial de los hospitales y, en consecuencia, para el adecuado diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud de los pacientes, por lo que es crítico asegurar su correcto funcionamiento.

El objetivo es asegurar un soporte técnico especializado que permita resolver incidencias de funcionamiento tanto de forma remota como presencial, además de realizar tareas de apoyo y de formación al personal facultativo y técnico de los servicios de imagen. Este soporte, en base a la continuidad de los servicios a los que prestará asistencia, deberá tener un rango de cobertura de 24 por 7 por 365.

El contrato podrá ser prorrogado hasta tres anualidades independientes y consecutivas.