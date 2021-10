Mercedes Navío, psiquiatra: "La red de apoyos es la mejor vacuna para los problemas de salud mental"

Mercedes Navío es coordinadora de la Oficina de Salud Mental y Adicciones de la Comunidad de Madrid desde 2017. En junio del año pasado, esta unidad de la Consejería de Sanidad puso en marcha un Plan de Respuesta en Salud Mental a la crisis generada por la Covid-19, a través del cual ha atendido a más de 10.000 pacientes. El recurso va destinado a sanitarios, enfermos que han superado el virus y familiares que perdieron a un ser querido y no pudieron despedirse de él.

"Hay bibliografía científica que refiere que eran poblaciones especialmente vulnerables dado su contacto con situaciones potencialmente traumáticas derivadas de la pandemia. Eso no quiere decir que otras personas no hayan sido atendidas. Hemos estado muy pendientes de quienes tenían trastornos mentales previamente", explica la psiquiatra. Este plan específico, dotado con 3,5 millones, ha permitido la contratación de 62 profesionales sanitarios, como psiquiatras, psicólogos clínicos y personal específico de enfermería, entre otros.

¿Qué valoración realiza del primer año del plan? Afortunadamente en torno al 90% de los casos fueron de intensidad leve o moderada, fundamentalmente provocados por ansiedad. En mucha menor medida hemos visto trastornos del ámbito afectivo o adaptativo depresivo. Esta es una buena noticia porque significa que hemos podido amortiguar la necesidad, paliarla. Hemos hecho prevención secundaria intentando impedir que hubiera situaciones de cronicidad y por supuesto hemos mitigado todo lo posible el sufrimiento que hay detrás de esta sintomatología.

¿Los afectados han acudido de forma temprana? Uno de nuestros enemigos a batir es el estigma porque impide en ocasiones pedir ayuda y otro, no comparable en dimensión pero que también puede ser dañino, es medicalizar o psicologizar malestares que no son patológicos. Es muy importante encontrar un equilibrio de manera que se garantice la accesibilidad a quienes lo necesiten pero que no se patologice una emoción que puede ser normal en una situación objetivamente estresante. En este sentido la puesta en marcha del plan fue muy temprana, con lo que se ha podido anticipar al incremento de demanda que podía producirse. No obstante mantenemos un seguimiento muy estrecho y estamos haciendo una evaluación de manera que podamos hacer una planificación en el futuro Plan de Salud Mental y Adicciones que dé respuestas a las necesidades presentes y futuras.

Plan de Respuesta en Salud Mental a la crisis de la Covid de la Comunidad de Madrid. Henar de Pedro

¿Cuándo tiene uno que preocuparse y pensar en pedir ayuda? Es importante diferenciar lo que es estar triste de lo que es estar deprimido. Los compañeros de Atención Primaria son esenciales a la hora de evaluar en qué punto estamos en relación con ese límite entre una respuesta normal y un trastorno. Habitualmente, cuando hay una intensidad importante de las emociones, mantenida en el tiempo y con un impacto funcional en el desempeño de los diferentes ámbitos de la vida es necesaria una ayuda suplementaria. Es importante acercarnos a ese equilibrio porque si no estaríamos negando algo que también existe: las fortalezas de las personas y de la sociedad en su conjunto.

La red de apoyos. Efectivamente. La red de apoyos es la mejor vacuna frente a los problemas de salud mental. La proximidad de los vínculos amortigua las adversidades y permite que podamos enfrentarlas y superarlas.

Dentro de los grupos que han tratado, ¿ha habido diferencias por edad, sexo…? Podemos sacar algunas conclusiones aunque preliminares porque estamos en la evaluación de este impacto. Pero por ejemplo una de las patologías que más han emergido han sido los trastornos de conducta alimentaria y estos son más prevalentes en mujeres y en mujeres jóvenes. También ha habido un incremento de las necesidades de demanda de atención en la población infantil y juvenil, particularmente en adolescentes. Es una cuestión multifactorial pero quizá el confinamiento ha sido especialmente intenso para ellos, que son mucho más sensibles a los afectos vinculares con sus padres, con la pertenencia al grupo, tan importante en esa etapa de la vida, y con la proximidad a sus compañeros.

¿Por qué se produce el incremento de trastornos alimenticios? La ansiedad en ocasiones es somatizada y cuando hay una situación de mucha incertidumbre, en la medida en que las capacidades de afrontarla no están aún maduras, la necesidad de control crece. Los trastornos de conducta alimentaria son en alguna medida la expresión de una patología del control. No obstante es muy importante contextualizarlo y no pensar que son factores únicos los que están implicados en la complejidad de estos fenómenos.

Como profesionales, ¿se han enfrentado a situaciones nuevas? Esta situación ha sido inédita para todos y desde luego para los profesionales también. Ha exigido una reorganización a todos los niveles y un esfuerzo muy importante de todos. Ha habido otras experiencias traumáticas, como el 11-M o catástrofes aéreas en las que los compañeros de salud mental han intervenido, pero ninguna de estas dimensiones en cuanto a la extensión al conjunto de la población y al tiempo que dura. Nos ha puesto a prueba pero también ha sacado lo mejor de nosotros. Eso también resulta protector.

¿A qué se debe el estigma que pesa sobre la salud mental? Hunde sus raíces en aspectos culturales muy mantenidos en el tiempo y muy intensos. El miedo a la locura es ancestral y está muy extendido en nosotros, aunque hay mucho de irracional en él porque la mayoría de los problemas de salud mental tienen remedio. El tabú ha contribuido a que ese miedo irracional se mantuviera. Incluso sentimientos vinculados a él como la vergüenza o la culpa refuerzan su irracionalidad.

¿Se avanza en la lucha contra ello? Hemos ido dando pasos aunque quedan pasos por dar. Y es muy importante que el tema lo tratemos de forma precisa. Sería muy triste que con lo que ha costado que pudiéramos ir hablando de ello para que las personas que lo necesitan pidan ayuda termináramos generando un ruido que no sea el mejor clima. Tenemos que hablar y seguir hablando en términos de prevención y esperanza pero es muy importante que la salud mental no pase de ser algo de lo que no se habla a ser algo de lo que se habla de manera poco rigurosa.