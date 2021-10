Ana Rosa, emocionada con el trabajo de la Guardia Civil y la UME en La Palma: "Van a tener que ir al psicólogo ellos"

El programa de Ana Rosa ha acompañado a una patrulla del Seprona en la La Laguna, zona desalojada de La Palma, mientras ayudan a los vecinos a evacuar sus casas y ha llevarse todo lo que sea posible, ropa, comida y todo tipo de objetos personales. La Guardia Civil ha permitido que un equipo de AR les acompaña durante una jornada en la que la prioridad es ayudar a varios dueños de fincas ganaderas a salvar a sus animales.

"Decirle a las personas que abandonen su domicilio siempre es complicado. Son momentos en los que los nervios no te dejan pensar", comenta el Sargento Primero Javier Corval haciendo alusión a que mucha gente olvida sacar algunas cosas esenciales por los nervios. Poco después, el equipo de AR presencia una escena de lo más emocionante, un ganadero se para justo enfrente de la patrulla del Seprona para pedir ayuda con su finca para poder sacar a sus animales a tiempo, entonces, el hombre empieza a llorar en el hombro del sargento que lo intenta consolar apenado.

La presentadora del magazine matutino que ha visto este jueves el reportaje desde plató se ha mostrado muy conmovida con esta escena: "Es que al final La Guardia Civil, la UME, están sufriendo mucho, es que van a tener que ir al psicólogo ellos. ¿Al final qué pueden hacer? Ayudar a sacarles y darles un abrazo", ha comentado. "Están dando un ejemplo, de verdad", ha añadido la periodista cabizbaja.

Ana Rosa, impactada ante las imágenes del trabajo de la Guardia Civil y la UME #AR14O https://t.co/Zb9YrRFpfq — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) October 14, 2021

Uno de los colaboradores ha lamentado la tardanza de las ayudas del Estado y ha reclamado que cuando el foco mediático se apague sobre La Laguna espera que las ayudas lleguen a tiempo y que el Gobierno proteja a las familias afectadas por el volcán de La Palma. "Las ayudas tienen que llegar lo que no sabes es si serán suficientes", ha contestado la presentadora. No obstante, Ana Rosa ha matizado: "Lo que dicen todos los palmeros es que no nos olvidemos".