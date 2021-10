L'IVAM presenta una sessió de sons industrials, música electrònica i performance a la Mutant

L'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) presentarà aquest divendres una sessió de so, música i performance a l'espai escènic de la Mutant de València. L'activitat s'organitza amb motiu de la clausura de l'exposició 'Industria/Matrices, tramas y sonidos', oberta al públic fins al 17 d'octubre en el museu. La mostra planteja una lectura del patrimoni industrial valencià basada en el sonor, en l'immaterial i en els moviments socials.

'Patrimoni acústic. Pràctiques d'escolta i socialització' és el títol d'aquesta jornada de música electrònica, sons industrials barrejats amb flamenc, cançons fabrils i marea de sirenes en la qual, durant hora i mitja, els artistes participants exploren els components materials i immaterials de la societat industrial, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Aquesta activitat es trasllada des de l'IVAM a la Mutant, ocupant altres espais de la ciutat per a acostar-se a públics diversos, sobretot, als més joves. Les actuacions formen part del seminari 'Industria/Matrices, tramas y sonidos', que comptarà amb la participació de l'editor, escriptor i activista Amador Fernández-Savater i el comissari d'art, escriptor i director artístic de Sonsbeek 2020, Bonaventure Ndikung. Després de les conferències a l'IVAM, la jornada culmina amb les actuacions a La Mutant.

El programa comença a les 19.30 hores amb l'actuació 'Flamenco y Máquinas (1905-1928)', una proposta que combina sons industrials amb flamenc. El ballador Jesús Pérez Dolz i el percussionista Marc Moreno interpreten i imaginen tres dels balls que va idear el ballador flamenc Vicente Escudero (1888-1980), inspirats pels sorolls mecànics i maquinistes.

Pedro Montesinos Blasco (Sagunt Territori Acústic) i Miguel Molina-Alarcón (Laboratori de Creacions Intermèdia LCI) presenten una marea de sirenes, veus i oblits vinculats al Port de Sagunt Industrial. En aquest concert, la sirena original de la Companyia Siderúrgica del Mediterrani de Sagunt s'entremescla amb una 'orquestra de sirenes', distribuïdes per tot l'espai de la Mutant, procedents de fàbriques tancades, vaixells naufragats o alarmes antiaèries de guerres perdudes.

En el transcurs de les investigacions, s'han recuperat una sèrie de cançons populars fabrils provinents de factories de la Comunitat Valenciana que es plasmen en un espectacle, en forma de música electrònica amb tocs industrials, a càrrec de Violeta Ausina i Damià Llorens.

La sessió finalitza amb el xou de la dj Ana en Pecado (Ana Espín) que planteja un collage sonor de soroll, tecno metàl·lic i ritmes trencats on combina estils com EBM i una "revisió-picada d'ullet" al bacallà sound dels seus records d'un any viscut a la ruta valenciana. L'activitat és gratuïta i requereix inscripció prèvia a través de l'email actividades@ivam.es o en el telèfon 976004973.