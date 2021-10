Lily Collins presume de su luna de miel: así ha disfrutado de un romántico otoño en Escandinavia

La boda entre Lily Collins (Tolkien, Emily en París) y el director de cine Charlie McDowell ya daba que hablar por sus románticas fotos y un vestido muy propio para la actriz. Y como si esas imágenes hubieran sabido poco a cuento de hadas, ahora ha compartido las increíbles vistas a los bosques de Escandinavia donde ha disfrutado cada día de la luna de miel junto a su pareja.

Después de su ceremonia en los complejos lujosos de Duston Destinations (Colorado), ahora han aprovechado de la naturaleza que les ofrecía la naturaleza escandinava. “Puede que nuestra luna de miel en Escandinavia se haya terminado, pero la aventura, no", ha comentado en una de las últimas imágenes compartidas del viaje.

La actriz ha posado junto a su marido al pie de la montaña, abrazados en una fotografía que sigue una galería de preciosos vídeos sobre el poblado, sus alrededores, sus lagos y sus cascadas.

"No puedo imaginar un primer viaje como recién casados y una manera de comenzar oficialmente nuestras vidas juntos más memorable y mágica. No hay nadie con quien más me apetezca irme de viaje. Esta solo es una de las muchas experiencias épicas que nos esperan”, ha añadido en su feed.

Rompiendo con la glamurosa apariencia que la actriz muestra en la nueva serie de Netflix y recuperando su apariencia más clásica y natural, propia de sus apariciones en Blancanieves Mirror, Mirror, de un "punto de vista" de lo más magnífico. Para sus seguidores, es el paisaje. Para ella, McDowell, el amor de su vida.

Y es que ni a pie de las montañas más ocultas de sus "dos planos" ha olvidado ir chic: con una gabardina rojiza a juego con un gorro simple, la actriz ha posado con unos clásicos jeans pitillos y unos botines después de que "un tren y un automóvil" les dejara en aquella zona.

"Nos lanzamos al vacío", añadía la actriz con otra secuencia de fotos en las que la pareja se divertía, tirándose en las congeladas aguas de Escandinavia. Ni el frío ha detenido las ganas de "lanzarse" a la aventura de estos dos apasionados, algo que sí ha enfriado los ojos de sus seguidores. "He sentido ese hielo", comentaban algunos.

Lily Collins tampoco ha ignorado los frondosos bosques tan característicos de su destino, llegando a publicar imágenes de algunas casitas de lo más minimalistas y elegantes donde cabe la posibilidad que la pareja haya descansado entre esas paredes.

Con todos los muros completamente cubiertos de cristal, el reflejo de la naturaleza volvía invisible a este rincón que ha sido la envidia de los fans de la actriz. "Eso es un absoluto sueño", ha comentado el diseñador Jeff Leatham. "¡Siempre he querido ir ahí!", añadía otra seguidora.

Que este viaje, el cual parece sacado de algunos de los mágicos videoclips de Taylor Swift en sus últimos discos (Folklore y Evermore), sirva como ejemplo del mensaje que Lily Collins quiere dejar: su amor y su pasión por la aventura se unen en una vida mágica y de ensueño.

Ahora, ya de vuelta tras este tour que iniciaban el pasado 29 de septiembre, actriz y director regresan con los motores bien cargados para volver a su rutina. Y es que Lily Collins ha estado inmersa en el rodaje de la segunda temporada de Emily en París, además del rodaje del largometraje Windfall, dirigido por su propio esposo.