Somos denuncia que el Plan General no incluye el Plan de Canteras como establecía el contrato

En cambio considera el grupo que lo que si hace es "defender muy bien los intereses de unos pocos, como siempre: los especuladores yaquellos que se están beneficiando económicamente a base de que otros salgan perjudicados en su salud y destruyendo su paisaje".

"Esos son a los que el gobierno del PP y C's benefician conesta actitud", afirma el concejal Nacho del Páramo que añade que "han engañado a todos los vecinos del concejo y en especial a los afectados por las canteras de Cárcaba, a los que se hartaron deafirmar que iban a evitar la dramática situación de las instalaciones industriales en la zona, incluyéndolo en la actual revisión del plan general. Pero ya se ve que no lo hacen y todo porbeneficiar a unos pocos con intereses económicos".

Del Páramo denuncia, asimismo, que ya "no se trata de un hecho aislado", sino que el bipartito "se niega reiteradamente a dar cualquier tipo de detalle respecto a las canteras". "Vulneran la obtención de información a todos los ciudadanos, pero también, y eso es lo que más nos preocupa, se ven los intereses del gobierno de Canteli de beneficiar a las grandes empresas y evitar que se haga un Plan de Canteras totalmente necesario para el concejo que pondría coto y fin a las actividades que se extralimitan, como las plantas de asfalto o de hormigón, que muchas canteras quieren poner en el entorno de Oviedo en lugares que no son los adecuados. Para eso ya existe el suelo industrial y no suelos de interés paisajístico",concluyó Nacho del Páramo.