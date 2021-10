Kris Jenner anima a su hija, Khloé Kardashian, con una inspiradora carta de amor

Hay momentos en los que una madre sabe cuándo tiene que centrar su amor en uno de sus hijos, cuando este necesita una muestra de cariño más inusitada, más apabullante, más directa. Es lo que ha hecho Kris Jenner, que ha tenido que ver en Khloé Kardashian alguna síntoma de debilidad emocional y ha querido apoyarla escribiéndole una enorme carta de amor en su Instagram.

"¡Solamente quería hacer un post de amor y agradecimiento a mi hermosa hija Khloé por ser la más increíble, motivadora, alegre, positiva y la más tremenda animadora que he visto nunca!", comienza escribiendo la matriarca, quien asegura que "no hay un día que pase en el que Khloé no esté siempre escribiendo para animar, inspirar y levantar el ánimo" para ser la mejor versión de ellas mismas en el grupo familiar que tienen.

"No importa nada; ella está ahí con palabras amables, alentadoras y positivas que de verdad me alegran el día. Únicamente con escucharla hablar de cualquier hermana a la que esté alentando. No puedo describir lo constante que es, de forma regular y la clase de persona verdaderamente cariñosa y compasiva que es", añade sobre su hija, de quien destaca "lo desinteresada que es y la emoción que le pone a cada palabra positiva".

"Nos hace sentir a todas y cada una de nosotras que podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos cada día. Nos levanta con palabras bonitas y buena energía y, cuando nos deprimimos, se asegura de volver a enderezarnos por el camino correcto", explica Kris Jenner.

"Es casi como si su objetivo diario fuera que cada uno de los miembros de su familia (y somos muchos) se sintiera lo mejor posible y que estemos viviendo la vida al máximo sean cuales sean las circunstancias de ese día. Khloé es tan generosa y tan amable que consigue ver una luz brillante en nosotras por cada logro, ya sea algo grande o la cosa más pequeña", certifica.

Asimismo, ha usado la misma publicación para explicar cómo ayudó a Kim Kardashian en su ya antológica participación como anfitriona del Saturday Night Live: "Dicho esto, de veras que se superó a sí misma este último fin de semana al apoyarnos a todas, pero especialmente a Kimberly, centrada como estaba en su actuación en SNL".

"Khloé fue su principal animadora, en todo momento estuvo al lado de su hermana, asegurándose constantemente de que estaba bien y gritando más fuerte que nadie después de su actuación, felicitándola con palabras preciosas y hablando de la actuación durante todo el camino de vuelta a casa desde Nueva York. Incluso hoy seguía hablando de lo orgullosa que está de Kim", argumenta.

"Estoy muy orgullosa de Khloé. Es una de las personas más dulces que he conocido en mi vida. ¡Bella por dentro y por fuera, divertida, estimulante, apasionada, positiva, generosa más allá de las palabras, potenciadora y maravillosa! ¡Te quiero, Khloé, más de lo que nunca sabrás!", finaliza Kris Jenner