La UPV llança una app per a reduir el consum de botelles d'aigua entre la comunitat universitària

L'aplicació està dissenyada per l'empresa nascuda en la UPV, Closca, i adaptada a les necessitats de la institució per personal de l'ASIC. Es pretén que, a través del joc, complint una sèrie de reptes, s'aconseguisca una universitat "lliure de plàstics".

Com explica la vicerectora de Desenvolupament Sostenible dels Campus de la UPV, Débora Domingo Calabuig, "la reducció de plàstic és molt important perquè frenem l'emissió de carboni que comporta la fabricació de les botelles i a més treballem en paral·lel amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 12, que busca garantir modalitats de consum i producció sostenibles". La campanya es llança en anglés, espanyol i valencià amb les seues respectives etiquetes.

Cada vegada que s'ompli una botella, l'aplicació facilita informació sobre els beneficis que eixa acció aporta al medi ambient. Així l'aplicació mòbil assenyala "quant plàstic acabes d'estalviar-li al planeta i quant CO2 s'ha deixat d'emetre". L'aplicació està associada al registre de la persona usuària i facilita unes xifres d'impacte ambiental, explica la vicerectora. Funciona amb qualsevol recipient que s'utilitze.

Per a incentivar l'ús d'aquesta aplicació entre la comunitat universitària, es repartiran un total de 7.000 botelles dissenyades per Closca. D'elles, 500 seran per a les primeres persones, dels tres campus, que demostren que tenen l'aplicació i han efectuat una recarrega d'aigua.

La UPV va ser la primera universitat espanyola amb un sistema de Gestió Ambiental verificat segons EMAS, des de maig de 2009. El Reglament Europeu EMAS és la més exigent de les normes existents en matèria de sistemes de gestió ambiental i ha de revisar-se anualment i revalidar-se cada tres anys.

A dia de hui, la UPV és l'única universitat pública espanyola amb aquest segell de qualitat mediambiental. La institució està inscrita en el Registre de petjada de carboni, compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.