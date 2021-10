SATSE denuncia que hi ha centenars d'infermeres, comares i fisioterapeutes a València que no han cobrat la paga covid

Sobre aquest tema, ha recordat que al desembre de 2020 la Generalitat Valenciana va decidir donar una paga extra addicional per a gratificar l'enorme esforç que havien realitzat els professionals sanitaris durant l'Estat d'alarma, i especialment durant la primera onada, "quan no hi havia equips de protecció individual, s'havien de reutilitzar les mascaretes durant dies, faltaven bates i es van haver d'usar bosses de brossa, no hi havia suficients pantalles de protecció, no existien encara les proves PCR i es desconeixia l'abast de l'epidèmia".

No obstant açò, en aquell moment "no es va cobrar" ja que apunta al fet que, com van advertir, la paga tal com havia sigut plantejada per la Conselleria de Sanitat "solament només portar problemes i desigualtats entre els professionals". Als professionals que no van cobrar aleshores, el Sindicat d'Infermeria els va aconsellar que presentaren un recurs administratiu de reposició.

No obstant açò, mesos després de presentar-la, són centenars les infermeres, comares i fisioterapeutes que segueixen sense percebre la paga, per la qual cosa estan presentat demandes davant els Jutjats Contenciós-administratiu contra la Conselleria de Sanitat, arriscant-se a uns costos judicials de 500 euros.

El Sindicat a la província de València ha pogut constatar que cada departament de salut ha pagat "seguint diferents criteris, com així es demostra el quadre que apareix a continuació", la qual cosa ha provocat "un gran descontent" dels professionals amb les Direccions dels Departaments pel "greuge comparatiu que suposa entre professionals d'un mateix Servei però diferents centres sanitaris".

En eixe sentit, assenyala que és "paradoxal" que les comares, per posar un exemple "es meresquen la paga extra en uns hospitals i no se la meresquen en uns altres".

A més, recriminen que a Conselleria "no li consta" que els fisioterapeutes hagen estat treballant en atenció directa a pacients amb Covid durant la pandèmia, malgrat que en la primera onada van treballar en els gimnasos amb els seus pacients, sense saber si eren positius o no, i de la seua "enorme tasca" que van realitzar en les UCI amb persones positives que portaven ingressats molts dies perquè no perderen la mobilitat.

EL PESET, EL QUE MENYS PAGUES

Així, segons l'estudi realitzat per SATSE el departament de salut del Peset és el que ha pagat en menys Serveis, deixant "oblidades" a les infermeres i TCAEs de Maternitat i Pediatria de l'Hospital, un Servei en el qual va morir la primera professional que va morir de covid a la Comunitat, una TCAE a l'abril de 2020.

Per la seua banda, La Fe ha pagat als tècnics de radiodiagnòstic dels Serveis de Rajos i de Medicina Nuclear, no obstant açò, a les professionals d'infermeria no se'ls ha abonat "gens".

En el Clínic-Malvarrosa, es va instal·lar una sala Covid provisional a l'Hospital de Dia d'Oncologia i a les Urgències d'Oncologia. No obstant açò, la Direcció de l'hospital va decidir que les infermeres d'aquests Servei "no mereixen la paga, malgrat que en els dos Serveis citats es van crear habitacions Covid i es va establir un circuit Covid", segons l'informe de SATSE.