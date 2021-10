Guerra total en la familia Pantoja. Al menos, en parte de la familia, ya que, después del perdón de Kiko Rivera su madre, Isabel Pantoja, este ha puesto el foco de las críticas ahora en su hermana, Isa, y en su prima, Anabel.

La exclusiva del Dj en la revista Lecturas aún colea y ha provocado el "hartazgo" de la colaboradora de El programa de Ana Rosa, que se explayó este miércoles de lo lindo contra lo que dijo su hermano días antes.

"No entiendo por qué está la cosa así, pero también te digo que todo el mundo tiene un límite y yo me he callado muchas cosas y sigo haciéndolo, porque no soy una persona que hace las cosas para herir a los demás. Podría contar muchas cosas, pero voy a arrastrar a mucha gente y no soy así, además, no se me perdonaría tan fácil como a él", dijo Isa Pantoja.

La colaboradora del magazine de Ana Rosa se defendió de los comentarios sobre su trabajo: "Mi familia, es tu familia. Ósea que si yo vengo aquí es obviamente es porque no soy periodista, ya lo sé. Si trabajamos Anabel, Irene, yo y demás es porque no somos periodistas. Si yo estoy aquí es por mi familia, pero no me gusta que me lo echen en cara. Yo no soy de menos y tú no eres más que nadie y no eres más que yo. Aquí nadie es más que nadie, un día estás arriba y otro día abajo. Estoy harta", añdió la estudiante de derecho.

Pero, ¿qué es lo que dijo exactamente Kiko sobre ella y su prima? El Dj atacó la forma en la que su prima y su hermana se buscan la vida y es que, según él, "no tienen ni oficio ni beneficio" y solo se dedican a "hablar de su familia" para conseguir ingresos económicos.

"Cuando se habla de otra familia, ni mi prima ni mi hermana interesan"

"El trabajo de mi hermana no es ser periodista, porque no tiene el título, es ir por las mañanas a un programa a hablar casi siempre de la familia, lo mismo que Anabel", añadió.

Pero el cantante y DJ no se quedó ahí. "Cuando se habla de otra familia, ni mi prima ni mi hermana interesan. Mi hermana habrá dicho: 'si digo esto, me van a llamar para que vaya y ganar mi dinero'".