Nuevo recado de Britney Spears contra su hermana

Desde que dejó de estar tutelada por su padre, las redes sociales de Britney Spears no han dejado de echar humo. La cantante de 39 años (cumplirá 40 a principios del próximo mes de diciembre) está ajustando cuentas con otros miembros de su familia que daban una cara hacia los medios pero que, sin embargo, la artista ha considerado que se han posicionado siempre en su contra. En especial, su hermana, menor, Jamie Lynn Spears.

La protagonista de la serie Zoey 101 está a punto de publicar un libro de memorias pero, en nada de tiempo, ha decidido cambiarle el nombre de la obra, lo que ha suscitado todo un aluvión de polémicas, dado que el título original era considerado una falta de respeto hacia Britney y hacia todo lo que ha sufrido en estos 13 años bajo la lupa del padre de ambas, James Spears.

El nombre con el que iba a ser lanzado el libro no era otro que I must confess, una frase extraída directamente de uno de los mayores éxitos de Britney Spears, el single de 1998 Baby One More Time, el primer hit de la estrella del pop. El nuevo título va en una dirección totalmente distinta, lejos de frases de las canciones de su hermana: Things I Should Have Said; es decir, "Cosas que debería haber dicho".

Las críticas de los fans de Britney estaban siendo atronadoras, algo que ha llegado a los oídos de la cantante, quien en una de sus últimas publicaciones en Instagram, donde tiene casi 35 millones y medio de followers, ha escrito un mensaje cuyo objetivo era fácilmente detectable, dado que no es la primera vez que atiza en redes a su hermana.

"Estoy pensando en lanzar un libro el próximo año, pero estoy teniendo problemas para encontrar un título, así que tal vez mis fans me podrían ayudar. La opción número 1 es 'Mierda, realmente no sé'. La opción 2 'La verdad es que sí me importa lo que la gente piense'. ¿Qué opináis vosotros?", ha escrito irónicamente, como una pulla más, Britney.

El pasado mes de julio la editorial encargada de publicar las memorias de Jamie Lynn, Worthy Publishing, dio a conocer a través de su páginas web el título original, el cual es el causante de la polémica, si bien más tarde se retractó haciendo saber que se había "publicado erróneamente" en su dominio.

"Lamentamos profundamente que una información incorrecta e incompleta sobre el libro haya aparecido en nuestro espacio, especialmente en este momento tan delicado para la autora Jamie Lynn y su familia", aseguró en un comunicado la editorial, la cual está especializada en escritores cristianos.