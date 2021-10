Bela abandona las redes sociales tras sufrir amenazas de muerte por lo ocurrido en 'La última tentación'

La más reciente emisión de La última tentación tuvo tres protagonistas principales: Lucía, como damnificada por la infidelidad sufrida, Isaac como ejecutor de esa infidelidad y Bela, como la persona con la que Isaac cometió la traición. Y la peor parada ha sido Bela.

La joven participante ha anunciado que deja las redes sociales por un tiempo después de recibir amenazas de muerte, además de insultos de todo tipo, por haberse besado con Isaac en el programa.

"Ya ha llegado el día, he decidido cortar todos los medios donde podáis desearme la muerte porque ya me parece el colmo", decía en un stories de Instagram la joven, llorando.

"Yo estoy cuerda de aquí de arriba pero no me parece bien que deseéis la muerte a una persona simplemente por un 'reality' porque esto para la televisión o para la gente es un pu.. juego. Que vale que sí que hay personas que han podido sufrir, pero estas personas han ido allí porque han querido, nadie obligó a nadie a ir a allí ni nadie obligó a nadie a participar", recordaba la modelo.

"Realmente vosotros sois libres de opinar como yo soy libre de actuar, pero hay palabras que afectan más de la cuenta que no son vuestra opinión", decía Bela intentando hacer ver el por qué de los excesos en los comentarios.

"Ya no son insultos los que me molestan, es desearle la muerte a una persona simplemente por algo que haya hecho, perdéis toda la razón y los argumentos", les decía a sus 'haters' o usuarios críticos.

Bela también hacía ver la contradicción entre los comentarios que recibe ella y los que recibe Isaac, verdadero artífice de la infidelidad. "Mis comentarios son 'put'... 'guarr'... 'muérete' y a él 'qué guapo', 'olé tú', 'eres mi favorito', como somos de verdad eh", denunciaba.

Por último se despedía pidiendo que se midan las palabras. "Voy a estar desaparecida estos días, porque no me apetece abrir Instagram, no sabéis el daño que le podéis hacer a una persona", finiquitaba.