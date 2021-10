Andreu anuncia que el San Pedro realizará cirugía mayor pediátrica mientras Moreno le pide "más avances"

"En la calle nos piden que vayamos avanzando más y más rápido", había aseverado Moreno en su intervención, la primera de la sesión de hoy, advirtiéndole a Andreu de que en política "hay que elegir". "Sabemos", ha dicho, "que al PSOE le tiemblan las piernas cuando tiene que enfrentarse a la patronal de los colegios privados y a las grandes empresas".

"Espero contar con su apoyo, que sé que no es incondicional", le ha dicho Andreu. Ha argumentado cómo "con más capacidades en el sistema público se aumenta el atractivo de cara a los profesionales del sector" y esto, ha creído, "significa no tener que cerrar servicios porque no hay personal"; algo que ha tenido "importancia clave en la pandemia".

Bajo este contexto, ha anunciado que se van a seguir "dando pasos en la mejora de los pacientes pediátricos" y ha avanzado "obras en la planta de pediatría para adecuar el espacio para realizar cirugía mayor pediátrica" y que los "niños intervenidos estén sólo en el hospital el tiempo indispensable". También, una "nueva unidad de dos camas de cuidados intermedios para paciente crítico pediátrico".

En la sesión de hoy, Moreno ha creído que llegado al ecuador de la legislatura "es el momento de hacer balance, y marcar los principales retos y objetivos".

Le ha recordado a Andreu que llegó al gobierno a través de acuerdo programático, "que marcaba las prioridades de un gobierno de izquierdas que acabara con las privatizaciones, el caciquismo y la corrupción de la derecha riojana", mientras bullía la protesta desde la bancada del Partido Popular.

"Le dijimos que Izquierda Unida no le daba un cheque en blanco, pero podía contar con nuestra lealtad", le ha dicho al tiempo que ha reconocido que durante estos años han tenido diferencias. "Desde IU nunca renunciaremos a una economía socialista y una sociedad en la que no exista propiedad privada de los medios de producción, pero somos capaces de sentarnos a negociar", ha relatado.

Ha añadido: "En la calle nos piden que vayamos avanzando más y más rápido. Estamos moderadamente satisfechos, en los próximos meses trajaremos en enmiendas que sean una herramienta fundamental para la recuperación económica".

Ha creído que gracias a la presión de IU se han empezado a revertir los procesos de privatización y, ahora, el gran reto es el impulso de una Atención Primaria dotada con los medios suficientes. Pero también, ha sumado, mejorar los servicios sociales, creyendo necesaria una empresa pública de ayuda a domicilio.

En Educación ha visto que se han empezado eliminar privilegios, como el cheque bachillerato pero "todavía queda mucho trabajo para hacer de la escuela pública eje vertebrador". Queda el reto, ha citado, de una red pública de cero a tres años.

También ha visto necesario avanzar en una fiscalidad justa. "Ya lo hicimos el primer año de legislatura, subiendo a las rentas más altas; pero tenemos el reto de que se puede salir de esta crisis de manera diferente a como lo hizo la derecha", ha añadido.

A continuación, ha reconocido que, desde IU, son escépticos con el uso que se va a hacer de los fondos europeos, temiendo que sirvan para financiar grandes empresas. "Lucharemos para que sirvan para avanzar hacia un nuevo modelo productivo", ha aseverado.

Ha visto necesario un ambicioso plan de alquiler social y a precios asequibles, donde "queda por hacer" y, para ello, ha considerado, han de enfrentarse a los grandes propietarios de vivienda vacía. También son necesarias, ha visto, medidas para reducir la siniestralidad. "Nos jugamos mucho", ha visto.

Ha calificado de "intolerable que miles de interinos siguen sin alcanzar la estabilidad laboral", así como la "escalada de precios de la luz". Ha definido de "necesaria una transición ecológica, pero de forma ordenada, atendiendo a los deseos de la sociedad y con ojo puesto en el mundo rural".

"Tendrá que elegir entre cumplir con los riojanos que apostaron por otras políticas; o someterse a los poderes de siempre para llevar a a cabo solo cambios cosméticos", le ha advertido.

Le ha dicho que ayer no la vio "preocupada por cambios en profundidad para sociedad más justa". Ha concluído afirmando: "En los próximos años nos vamos a enfrentar dos proyectos de país, uno reaccionario bajo el mando de una monarquía corrupta y un nuevo proyecto de país republicano y abierto con el derecho a elegir de los distintos pueblos del Estado español".

En su contestación, Andreu ha visto cómo "tener que negociar resulta beneficioso, viendo la experiencia de gobiernos anteriores. "Más allá de nuestras posturas concretas", le ha dicho a Moreno, "ambas estamos comprometidas con una hoja de ruta clara: un gobierno de izquierdas y progresista".

Ha destacado el esfuerzo de sacar de manos privadas servicios públicos. "El primer objetivo es el transporte sanitario, que será para toda las modalidades", ha dicho.

Ha visto "inaceptable la segregación por sexo y por condición económica", en los colegios y ha creído que no es "de recibo que el anterior gobierno ampliara por seis años el concierto con un centro que segrega por sexo".

Ha anunciado un nuevo punto de encuentro familiar en Haro, en el edificio de los juzgados; así como que, en los próximos meses "se traerán a esta cámara varias legislaturas para tratar de actualizar la legislación riojana en varias materias clave en el siglo XXI".