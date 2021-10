L'IPC puja un 4,2% a la Comunitat al setembre i un 0,9% respecte a agost

Els principals repunts dels preus a la Comunitat, tant en termes interanuals com a mensuals, van correspondre a la vivenda degut fonamentalment a l'increment del preu de l'electricitat.

En relació amb setembre de 2020, els preus en la comunitat es van encarir en tots els sectors excepte les comunicacions, on van baixar un 2,9%.

L'augment més destacat va ser el de la vivenda, que es va disparar un 17,1%, a conseqüència de l'augment dels preus de l'electricitat, major aquest mes que al setembre de 2020. També influeix, encara que en menor mesura, les pujades dels preus del gasoil per a calefacció i el gas, enfront de les baixades registrades el passat any.

Li segueix el dels transports amb un 10%. Destaca en aquesta evolució l'augment dels preus dels carburants i lubrificants per al transport personal, que s'incrementen aquest mes, mentre que van descendir l'any anterior. En sentit contrari, s'ha produït una baixada del preu dels altres serveis relatius als vehicles personals, enfront de l'estabilitat mostrada en 2020, a causa que alguns trams d'autopistes han passat a ser gratuïts a partir d'aquest mes.

Van créixer un punt o més els de els aliments i begudes no alcohòliques (1,6%), vestit i calçat i ensenyament (1,1% en tots dos), hotels, cafés i restaurants (1%), oci i cultura (1,2%) i parament (1,5).

Van registrar increments inferiors a un punt els preus de begudes alcohòliques i tabac (0,6%) medicina i del sector altres (0,7).

Per la seua banda, els preus van pujar nou dècimes al setembre en comparació d'agost impulsats per la vivenda (4,4%), com a conseqüència, en la seua majoria, de l'increment dels preus de l'electricitat; i el vestit i calçat (4,6%), que arreplega el comportament dels preus al començament de la temporada de tardor-hivern.