Hasta 110 'pods' por 17 euros o cómo lograr con la ayuda de Finish que poner el lavavajillas te cueste 18 céntimos

Entre los básicos del hogar que nunca deben faltar se encuentran las pastillas para el lavavajillas, Estas pequeñas píldoras, también conocidas como pods, son las que se encargan de acabar con la suciedad más incrustada de vajillas y baterías de cocina sin que nosotros tengamos que hacer demasiados esfuerzos ni perder espacio de almacenamiento al apostar por ellas en vez de por el jabón tradicional. Por ello, a nadie le extraña el éxito desmedido que tienen estos productos llegados las fiestas de las rebajas, como el Prime Day o el Black Friday, en las que, año tras año, ocupan los puestos de los más vendidos de plataformas como Amazon.

De hecho, el conocido marketplace no suele esperar a estos eventos para rebajar algunos de los packs de pastillas para el lavavajillas que más triunfan entre los usuarios, como los firmados por Finish. Por lo que no es raro poder dar con algunos, como el de All in 1 Max, rebajados un 25% para que su compra te salga mucho mejor de precio de lo habitual, tal y como ocurre hoy. Y es que el formato de 110 pastillas incluye este descuento para que te ahorres algo más de cinco euros y, además, puedas disfrutar en casa de este producto casi cinco estrellas que ya supera las más de 16.500 valoraciones.

Pack ahorro 110 pastillas Finish Powerball All in 1 Max para el lavavajillas. Amazon

Este pack, que incluye 110 pastillas de Finish Poweball All in 1 Max, destaca por ser eficaz hasta con las manchas más difíciles y sin importar el tipo de agua de nuestra ciudad. Los restos de comida secos e incrustados tampoco son un inconveniente para ellas, puesto que su acción desengrasante los elimina de forma eficaz y en un solo lavado, para que no tengamos que malgastar otra pastilla o energía. A todo ello también contribuye su triple acción: por un lado, el power gel actúa sobre los residuos más difíciles; por otro, la powerball, los elimina por completo; y, por último, las microesferas limpiadoras penetran y levantan los alimentos pegados. Asimismo, cuenta con acción a temperaturas bajas para que no tengas que derrochar energía.

