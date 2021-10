L'Executiu deixa a la Comunitat per davall del 10% d'inversió

La Comunitat Valenciana veurà reflectit, si s'aproven els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2022, un descens percentual de les inversions estatals, que passen del 9,6% al 9,3% i que s'allunyen del 10% que reclama la Generalitat, perquè en el projecte presentat ahir aconsegueixen els 1.208 milions d'euros.

En els Comptes també figura que la Comunitat rebrà 300 milions d'euros en transferències per a mobilitat innovadora i infraestructures, a més de 38 milions per a l'Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV), que consolida l'aportació de 2020.

Aquestes són les línies generals quant a inversions per a la Comunitat Valenciana i que des de la Generalitat es reben amb «bastant satisfacció», ja que, en sumar a la xifra de l'any passat els 38 milions per a l’ATMV i els 52,8 del Fons de Compensació Interterritorial, llancen una suma de 1.600 milions d'euros, un 27,3% més que en els Comptes de 2020.

Així ho va indicar el conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, qui va destacar el «tractament singular» que per primera vegada ha rebut enguany la Comunitat Valenciana juntament amb algunes autonomies.

La principal novetat radica en les dues transferències en matèria de mobilitat que gestionarà directament la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat que dirigeix Arcadi España. Una d'elles, per import de 100 milions d'euros, anirà destinada al fet que la Generalitat implante «experiències pilot de solucions de mobilitat innovadora», segons recull el text del projecte de Pressupostos. En aquest camp cabran projectes relacionats amb la digitalització del transport públic o la forma de pagament en el mateix a través de codis QR o del núvol, així com la implantació de flotes d'autobusos cada vegada menys contaminants.

A més, i també a través de la signatura de convenis singulars i extraordinaris (que beneficiaran a la Comunitat Valenciana, Balears, Canàries, Catalunya i Aragó), l'Estat transferirà 200 milions d'euros a la Comunitat Valenciana per a finançar infraestructures en matèria de mobilitat. En aquest apartat caben actuacions de tota mena, com per exemple carrils bici.

D'altra banda, la Comunitat consolida per segon any consecutiu l'aportació estatal de 38 milions d'euros per al funcionament de l’ATMV, l'organisme creat per la Generalitat per a coordinar les polítiques de mobilitat supramunicipals en l'àrea de València. Es tracta d'una reivindicació històrica que ja amb el Govern de Rajoy (PP) es va activar amb 10 milions d'euros (gràcies a una esmena de Ciutadans), però que amb el Govern socialista ha augmentat fins a la quantitat actual.

«El Govern ha sigut sensible amb les necessitats dels valencians i valencianes en incrementar els recursos en una època com l'actual, en la qual urgeix no sols la recuperació econòmica, sinó també la social i emocional, però a més torna a incloure reivindicacions històriques per segon any consecutiu, com l'increment fins als 38 milions d'euros per al transport metropolità de València», va apuntar Soler.

«Hem passat de no contemplar-se ni tan sols el suport al transport metropolità valencià a dotar-lo per fi amb un finançament adequat», va assenyalar el responsable autonòmic d'Hisenda, qui va afegir que els Pressupostos contemplen també els 52,8 milions d'euros del Fons de Compensació Interterritorial (FCI), per la qual cosa els recursos directament imputables a la Comunitat Valenciana ascendeixen a 1.599,4 milions.

A més, el Govern també ha pressupostat els 12 milions d'euros amb els quals s'acabarà de liquidar el deute de la Marina, després que a través dels Pressupostos Generals de l'Estat per a 2021 l'Executiu central assumira el deute de 400 milions del Consorci València 2007, complint així una altra de les reivindicacions històriques del Consell.

«Més enllà de la reivindicació d'unes inversions justes en la Comunitat Valenciana, l'important és que el conjunt del pressupost dota dels recursos suficients a l'estat de benestar perquè puguem atendre de manera correcta les polítiques socials, sanitàries i educatives i garantim el suport econòmic i els recursos necessaris a les nostres empreses per a ajudar-les al fet que la recuperació postpandèmia es convertisca en una oportunitat de creixement, transformació i resiliència», va destacar Vicent Soler.

Soler: «El doble que amb Montoro»

Segons va afirmar ahir el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, en l'últim pressupost de Cristóbal Montoro (PP) «es van destinar a la Comunitat Valenciana 792 milions d'euros entre inversions directes i el FCI, per la qual cosa en només dos exercicis s'ha incrementat la dotació en un 102%, més del doble», va assegurar.