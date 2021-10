El duro ataque de Chayo Mohedano a su prima, Rocío Carrasco, por su buena relación con 'Sálvame'

El 21 de octubre, los fundadores de La Fábrica de la Tele acudirán al Juzgado de Instrucción Número 38 de Plaza Castilla de Madrid por una demanda que Rocío Flores interpuso contra la productora por "invasión a su intimidad personal y familiar".

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores sigue los pasos de su padre e interpuso la demanda el pasado mes mayo, después de que semanas antes Telecinco emitiera el episodio de Rocío, contar la verdad para seguir viva en el que se hablaba de su agresión a su madre sucedida en el verano de 2012.

Durante la emisión, la docuserie, producida por La Fábrica de la Tele, mostró fragmentos de la sentencia que la condenaba como "autora responsable de un delito de maltrato habitual, de un delito de maltrato, de una falta continuada de amenazas y de una falta continuada de injurias", sentencia que ya hizo pública anteriormente Vanitatis.

Después de conocerse la noticia, Rosario Mohedano, prima de Rocío Carrasco, ha expresado su opinión, y, visto lo visto, no se puede decir que no se alegre de ello. "¿También por lo penal? Vamos, que no todo vale", ha escrito la cantante en las redes.

También por lo penal ?

Vamos , que no todo vale 👏🏼👏🏼👏🏼

Mientras nosotros les sentamos en un juzgado por lo penal otras los sientan en su casa para cenar .https://t.co/ZnfiW2VN4a — Rosario Mohedano (@RosarioMohedano) October 11, 2021

Lo que nadie se esperaba era el duro ataque hacia su prima en forma de pulla. "Mientras nosotros les sentamos en un juzgado por lo penal, otras los sientan en su casa para cenar".

Un comentario que muchos han interpretado como una forma de cargar duramente contra su prima por ese cambio de relación con la productora y el programa Sálvame, donde ahora colabora esporádicamente. "Es cierto es que no hay más ciego que el que no quiere ver. Mi condena es para ‘La Fábrica de la Tele’, por eso mismo, porque sé muchísimas cosas y todos los delitos que han hecho y consentido durante 25 años. Que no se os olvide que mi prima demandó y les quitó las demandas, pero tenían y muchas", se explicó la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano.