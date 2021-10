La extraña petición de Gabriel a Carlos Sobera en 'First dates': "¿Podemos esconder a Matías?"

Gabriel acudió este miércoles a First dates con poca confianza en sí mismo, sobre todo al ver tras la barra del local de Cuatro a Matías Roure, el barman del restaurante, al que calificó como "un Ferrari", mientras que él solo era "un Seiscientos".

El malagueño comentó entre risas que "soy de la filosofía estoica, es decir, que me importa todo un huevo". Carlos Sobera quiso saber algún dato sobre su pasado amoroso: "¿Cuántas parejas tienes en tu currículum?".

"No muchas, no soy un pistolero de muchas muescas, solo dos parejas. Con la primera estuve cuatro años y con la segunda, trece. Siempre he sido de pareja estable", afirmó el comensal.

Pero Gabriel sorprendió a Sobera con una extraña petición: "¿Podemos esconder a Matías? Imagínate que vas a un concesionario y ves un Ferrari y luego me ves a mí, a un Seiscientos".

Mientras el barman se negaba a hacerlo, el presentador afirmó mirando a cámara: "Esa no es la actitud...". Pero el malagueño insistió: "Matías tiene mucho nivel, eso está claro".

Sobera, Matías y Gabriel, en ‘First dates’. MEDIASET

Su cita fue Laura, una apasionada de los videojuegos y el boxeo: "He visto a mi cita y se me han ido los nervios", admitió la madrileña al ver a Gabriel. Ambos se empezaron a conocer en la barra y, posteriormente, pasaron a la mesa a cenar.

Durante la velada, poco a poco se fueron conociendo y buscando puntos en común, dejando atrás la comparación de Gabriel con el barman argentino, de la que ni se había dado cuenta Laura.

Tan bien fue todo que el malagueño sí que quiso tener una segunda cita con Laura porque "me ha parecido una chica muy simpática y agradable". La madrileña, por su parte, también quiso volver a quedar: "Me he sentido muy cómoda".