El acosador de Paula Bonet ingresa en prisión

El acosador de la ilustradora y escritora valenciana Paula Bonet ingresó la semana pasada en prisión tras saltarse una orden de alejamiento, según ha adelantado el diario 'Ara', que ha detallado que la juez de instrucción de Barcelona que lleva el caso decretó su entrada el 5 de octubre.

La artista denunció al hombre en enero de 2020, pero el acoso no cesó. El pasado 13 de septiembre, Bonet contó en Instagram que el acosador descubrió la ubicación de su nuevo taller "y ha impuesto su presencia de nuevo saltándose la orden de alejamiento que me concedió una jueza", relató entonces.

"Llegó con flores. A veces dice que quiere cortarme en trocitos, otras veces se agarra a la ventana de mi despacho a la una de la mañana mientras yo trabajo para que le explique qué me pasa, porque no me entiende, dice. Yo no respondo, solo pego un grito, le pido que se vaya y llamo al 112. El lunes pasado tuve que hacerlo tres veces", contaba la artista.

En cuanto al ingreso en prisión, Bonet se ha pronunciado en Twitter: "La situación vivida, al contrario de lo que esperan las personas que imponen su presencia a otras, me ha dado fuerza para seguir denunciando, con mi obra, las violencias que se ejercen sobre nosotras. Sirva mi voz privilegiada para hablar por tantas que no pueden hacerlo", ha dicho.

También ha explicado que, el primer abogado con el que contactó "me miró, después de escuchar mi historia, e hizo un comentario desafortunado y completamente normalizado acerca de mi vestuario. Al día siguiente tuve la suerte de encontrar a Carla Vall. Qué importante es, siempre, la perspectiva de género".