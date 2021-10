Laura Escanes cambia el rumbo de su trabajo para cuidar su salud mental: "Quiero priorizar y priorizarme"

Laura Escanes dejará de emitir directos en Twitch para cuidar su salud mental. Así lo ha anunciado la influencer a través de un comunicado en Twitter, donde ha asegurado que, muy a su pesar, necesita darse un descanso.

"Me está costando la vida escribir esto. Sabéis que no estoy pasando un buen momento anímicamente y se me han juntado muchas cosas. Ha llegado el momento de priorizar y priorizarme. He tomado la decisión de dejar los directos. No sé qué pasará más adelante, pero ahora lo necesito", ha avanzado.

La catalana, que el pasado mes de agosto ya anunció su retirada temporal de las redes sociales, ha apuntado que ha vivido una etapa "intensa" en Twitch, pero necesita desconectar. "He disfrutado como una enana", ha aclarado.

"He conocido a personas increíbles y he aprendido gracias a vosotros. He tenido una conexión que en otras redes sociales es más complicado. He tenido oportunidades increíbles y estoy agradecida hasta el infinito", ha reconocido Escanes, de 25 años.

No obstante, la influencer ha explicado que está centrada en cuidar su salud mental, por lo que debe fijar prioridades. "Este año he empezado a cuidar mi salud mental, y aunque aún tengo muchas cosas que trabajar, esto es un paso que me hace bien. Sigo activa en mis otras redes sociales e intentando dar guerra. Así que gracias a todos de corazón, de verdad".

Desde que diera el salto a las redes sociales en 2016, la mujer de Risto Mejide ha centrado su trabajo en colaborar con distintas marcas en Instagram y en publicar contenidos en Twitter y Twitch. Sin embargo, ahora debe volcar buena parte de sus esfuerzos en levantar el ánimo.

Por su parte, sus seguidores la han animado dejándole comentarios como "si decides volver seguiremos aquí esperándote", "mucho ánimo, Laura", "espero que poco a poco todo vaya un poquito mejor" o "tú puedes con todo, eres más fuerte que el vinagre".