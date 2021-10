El grupo de trabajo de As Pontes insta a la Xunta a firmar "ya" el protocolo de transición justa

Así lo ha comunicado el regidor de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), Valentín González Formoso, ejerciendo como portavoz del grupo local de trabajo por una transición justa de esta localidad, en la que están presentes el Ayuntamiento, con todos sus grupos municipales, los transportistas del carbón, sindicatos, empresarios y comerciantes.

González Formoso ha reclamado a la Xunta que suscriba el texto como máximo la próxima semana y ha advertido de que no van a permitir un escenario en el que "se puedan convocar unas ayudas para las zonas de transición y que As Pontes quede excluida" por no firmar un protocolo que "no tiene nada de diferente a los que ya se han firmado en Castilla-León, Andalucía, Aragón, en Cataluña o mismo en Asturias".

"Que se nos de una fecha fija de cuando se va a firmar el Protocolo de transición, porque de lo contrario se pondrán en riesgo unos fondos que son necesarios para reactivar esta comarca, ya que nuestro futuro va a depender de que seamos receptores ágiles de esos fondos que están dispuestos, anunciados y aprobados, cuando ya hay distintos proyectos industriales y empresariales para As Pontes y que están esperando a la convocatoria de esas ayudas".

HASTA 111 MILLONES DE EUROS

El colectivo ha decidido solicitar a la Xunta una reunión urgente para que se aclare la disposición de 111 millones de euros que ha aprobado el Estado para las dos comarcas mineras, As Pontes y Cerceda.

Se trata de un montante procedente de fondos europeos en los que el Gobierno de Galicia va a tener "un papel protagonista, junto al Estado, en la disposición de los mismos". "Queremos un compromiso de las dos administraciones de que van a ir destinados a la reactivación de las dos comarcas que sufren de manera directa el cierre de las dos centrales térmicas", ha añadido..

González Formoso ya ha adelantado que los integrantes de este grupo de trabajo tienen una cita el próximo 18 de octubre en la Delegación del Gobierno, en la ciudad de A Coruña, abordar las cantidades y las condiciones para ser beneficiarios de estas ayuda, un encuentro en el que transmitirán a José Miñones "esa exigencia de compromiso con este territorio".

González Formoso también ha considerado necesario que Endesa "aclare ahora cual es la situación actual de la central térmica", tras conocer la llegada en los próximos días un barco que transporta carbón destinado a este complejo.

Por ello piden a la eléctrica si "esto significa algo o es solo un espejismo en un escenario de cierre que está a punto de finalizar en pocas semanas".