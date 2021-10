José Manuel Pérez Tornero apuesta por adelantar el 'prime time' y se compromete con los Telediarios

El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha hablado en una entrevista sobre el presente y futuro de la Corporación, que, en sus palabras, no atraviesa una situación "mala", aunque necesita "el soporte político y de la ciudadanía" para alcanzar sus objetivos.

El periodista apremia tanto a la renovación del mandato marco de la Corporación como a la ley del audiovisual europea, y admite que las audiencias son "un tema clave" que es "positivo", pues ve "síntomas" de mejoría. No obstante, pide tiempo para "llegar a esa horquilla del 10 al 14 por ciento".

El máximo responsable de la radiotelevisión pública se ha comprometido a mejorar la situación de los espacios informativos. "Vamos a hacer que los Telediarios, poco a poco, no mañana, estén en cabeza, con información más profunda y relevante [...] Me comprometo a que en un año estaremos ahí, luchando por ser líderes", ha apuntado en su conversación con ABC.

Cambios en el prime time y una apuesta por el fútbol

Entre los objetivos de Pérez Tornero que más han llamado la atención está el de iniciar una nueva estrategia en la parrilla para adelantar el prime time en RTVE Play ofreciendo, así, la posibilidad de avanzar el final de algunos de los programas más destacados de La 1, como MasterChef o Maestros de la costura.

Sin embargo, el presidente del ente público ha hecho un matiz: "En un partido de fútbol no puedes adelantar el final. Una serie sí podemos emitirla antes y lo hemos hecho con Ana Tramel o con documentales que ya están en la red antes de que se emitan en continuo".

"Vamos a seguir haciéndolo, pero con MasterChef solo lo vamos a hacer a posteriori. A priori ya hemos decidido que no puede ser, sería desvelar el final de cada capítulo", ha añadido.

Pérez Tornero apuesta, además, por los derechos televisivos de la selección española de fútbol. "Vamos a salir a competir por el Mundial de Qatar. Televisión Española tiene que estar con la selección, la femenina y la masculina", ha dicho, defendiendo que "la selección nacional tiene que estar con lo público y tiene que estar en abierto".

Antiguos y nuevos fichajes

En cuanto a las polémicas a tenor de la contratación de personal externo para programas como Las cosas claras, el representante de RTVE ha opinado que "de vez en cuando, igual que contratamos a un actor para una serie de ficción, podemos contratar a un periodista". "Y lo que estoy viendo es que hay muchos que no anteponen el sueldo y que están en las privadas, pero quieren trabajar en TVE porque este proyecto les interesa", ha añadido.

Pérez Tornero se niega a hablar de Jesús Cintora, quien, tras finalizar la primera temporada de Las cosas claras, no ha mantenido su puesto en la Corporación. "Salvo el caso de Cintora, del que ya no quiero hablar más, Javier Ruiz ha sido muy bien acogido porque lo ven un periodista constructivo y eficaz. Tenemos que acostumbrarnos a ser porosos. Lo nuestro es catalizar la creación y su contrato no es supercaro, en un programa con una producción de TVE, que es responsable editorial", ha zanjado sobre los fichajes más destacados de La 1.