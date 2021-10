PP lamenta la "situación insostenible" de aparcamientos públicos y denuncia la "política de márketing" de Epassa

Así lo ha indicado este miércoles en una nota el concejal 'popular' Jesús Ortega coincidiendo con la presentación de la actualización de la página web de la citada empresa municipal para ofrecer "una herramienta útil al usuario de aparcamientos".

El edil ha criticado que el alcalde, Julio Millán, "está más preocupado por las políticas de envoltorio que en la propia gestión diaria" y ha lamentado que "se está primando la fotografía y la escenografía", que es "perjudicial" para el devenir de la capital.

Al hilo, ha afirmado que el PSOE ha apostado por "el abandono en materia de vigilancia y control de todos los aparcamientos públicos", lo que "supone un retroceso en la prestación de un servicio público de calidad que se merecen los jiennenses".

"Hemos recibido numerosas quejas de usuarios de los aparcamientos públicos de la ciudad, denunciando el estado de abandono, con multitud de deficiencias y una más que ostentosa falta de mantenimiento que se está produciendo como consecuencia de la gestión municipal", ha aseverado dicho Ortega.

Ha añadido que todo esto se ve acrecentado por la falta de vigilancia, sobre todo, en horario nocturno, "donde son muchos los jiennenses y los turistas que tienen incluso miedo de acceder a las instalaciones municipales como consecuencia además del déficit en materia de iluminación en muchas zonas de los aparcamientos".

De este modo, ha considerado que la presentación "a bombo y plantillo" de la página web de Epassa "no deja de ser la implementación de políticas estériles", dado que "el Ayuntamiento lo que tiene que hacer primero es prestar un servicio de calidad, donde los jiennenses no tengan problemas para acceder a los aparcamientos". "No podemos compartir que Millán anteponga el marketing a la gestión", ha apostillado.

Finalmente, el concejal del PP ha instado al alcalde a realizar un cambio de rumbo en la gestión de los aparcamientos públicos, devolviendo los vigilantes las 24 horas del día e implementando un plan integral de mejora de las instalaciones municipales.

"Si se cumple todo eso, estamos convencidos que los jiennenses harán también un mayor uso de las nuevas aplicaciones, pero no tiene sentido que pongamos en marcha este tipo de servicios si no se hace un mantenimiento básico de los aparcamientos", ha subrayado.