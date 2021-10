PGE.- L'aportació de l'Estat a Les Arts aconsegueix el milió i l'IVAM puja a 400.000€

Aquest són algunes de les dotacions més destacades amb repercussió en l'àmbit cultural valencià que inclouen els comptes del Govern central per a 2021, que s'han presentat aquest dimecres.

El Palau de les Arts rep un milió d'euros. En els PGE de 2019, prorrogats posteriorment, ja es contemplava una partida d'aquesta quantia, però no va arribar a executar-se íntegrament.

En comparació d'altres teatres d'òpera -una reivindicació repetida per les autoritats valencianes és acostar-se a les quantitats consignades per a altres espais de característiques similars-, Les Arts se situa molt lluny dels 12,1 milions del Teatre Real o el Liceu de Barcelona, que rep 7,1 milions i una aportació extraordinària d'1,9 per a necessitats de tresoreria. També disposa de més diners el Consorci del Teatro de la Maestranza i Sala del Arenal(2,5 milions).

Quant a l'IVAM, aconsegueix augmentar l'assignació a 400.000 euros, després de dos exercicis amb la quantitat 'congelada' en 261.000 euros. Així i tot, la quantia també difereix d'altres centres emblemàtics d'art contemporani de l'Estat, com en MNAC, amb 2,1 milions.

Pel que fa als museus de titularitat estatal, com ja succeïra l'any passat, apareix una partida de 50.000 euros, a la millora de l'entorn i accessos al Museu de Belles Arts de València. La dotació total del projecte s'estima en 2.750.000 euros, amb una projecció d'inversió de dos milions per a 2023 i 700.000 euros per a 2024.

PROJECTE MUSEOGRÀFIC BELLES ARTS

El projecte d'instal·lació museogràfica, valorat en 2,8 milions, es queda amb 50.000 euros per a 2022 i relega el gruix de 2,7 milions a 2023.

Finalment, la climatització i ampliació del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí de València (de titularitat i gestió estatal) contempla una partida de 100.000 euros per a 2022; de 250.000 en 2023, de 210.000 en 2024 i dos milions per a 2025.

A Castelló, destaca la nova seu de l'Arxiu Històric de Castelló, amb una previsió de 3 milions en els comptes del pròxim exercici. En el cas de l'Alacant, la construcció de la nova seu de la Biblioteca Pública amb un milió.