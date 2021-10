La Comunitat Valenciana rep 1.208 milions d'inversions, el 9,3% del total

La Comunitat Valenciana rebrà 1.208,61 milions d'euros d'inversions pròpies de l'Estat i se situa com la tercera comunitat autònoma amb una major assignació i un 9,3% del total. La xifra dels comptes del pròxim any és un poc major que la dotació dels actuals (1.164 milions).

Així consta en l'informe econòmic financer que acompanya al projecte de PGE per a 2022 que ha presentat la ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, aquest dimecres al Congrés dels Diputats.

El repartiment està encapçalat per Catalunya, que rebrà 2.430,74 milions d'euros (17,2%), seguida d'Andalusia, 2.267,07 milions (17,4%). La tercera és la Comunitat Valenciana, a la qual segueix Madrid, amb 1.151,46 milions d'euros i un percentatge del 8,9%.

A continuació se situa Galícia, amb 1.074,72 milions i el 8,3%; Castella i Lleó, en sisé lloc en la distribució territorialitzada de les inversions reals en els comptes de 2022 amb una quantitat inferior ja als 1.000 milions (997,44 milions d'euros i 7,7%); i seguida des de lluny per la Regió de Múrcia, en seté lloc, amb 723,21 milions i el 5,6%.

Després es col·loquen Castella-la Manxa (536,71 milions); Aragó (522,66 milions); Euskadi (489,56 milions); Extremadura (405,78 milions); Astúries (393,06 milions); Canàries (362,40 milions); Cantàbria (239,33 milions); Balears (172,35 milions); Navarra (77,08 milions) i La Rioja (63,22 milions). Finalment, les ciutats de Ceuta i Melilla rebran 31,85 (0,2%) i 59,96 (0,5%) milions d'euros.

Més inversió que l'any passat

En qualsevol cas, la majoria de comunitats autònomes han millorat la seua posició en la inversió respecte al projecte de pressupostos que Montero va entregar l'any passat en el Congrés dels Diputats, segons es desprèn de l'apartat de distribució territorial de la inversió real d'aquests comptes públics.

Només el País Basc, Extremadura, Balears i la Comunitat de Madrid -com ja s'ha citat anteriorment- són les úniques CCAA on disminueix la inversió respecte al projecte de PGE de l'any passat. En el cas de la primera, s'ha vist minvada la seua inversió fins a un 3,8% del total enfront del 4,2% previst per al 2021.

Extremadura, per la seua banda, l'any passat estava previst que rebera el 3,4%, mentre que ara resulta un 3,1% per a l'any 2022. En el cas de Balears, ha passat de l'1,7% de l'any passat a l'1,3% per al 2022.

Fons de compensació interterritorial

D'altra banda, la Comunitat Valenciana percebrà 52,80 milions d'euros del Fons de Compensació Interterritorial, quantitat que suposa el 12,4% del total, que és de 432,43 milions d'euros. La Comunitat rep en aquest 2021 53,81 milions, per la qual cosa el descens és del 0,1%.

La Valenciana figura en el grup de comunitats beneficiàries del FCI, amb Andalusia, Galícia, Astúries, Cantàbria, Múrcia, Castella-la Manxa, Canàries, Extremadura, Castella i Lleó i les Ciutats de Ceuta i Melilla, perquè, segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), presenten una renda per habitant inferior a la mitjana nacional.