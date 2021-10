Les rondalles d'Enric Valor protagonitzen la nova edició d''Espanta la Por'

'Espanta la Por: per Tots Sants monstres valencians', la campanya amb la qual l'ETNO - Museu Valencià d'Etnologia reivindica l'imaginari valencià de la por en acostar-se la festivitat de Tots els Sants, celebra enguany la seua sisena edició protagonitzada, en aquesta ocasió, per les rondalles de l'escriptor i gramàtic alacantí Enric Valor.

El projecte, nascut en 2016 des del museu propietat de la Diputació de València, pretén donar visibilitat als monstres i a la rondallística valenciana.

Al llarg d'aquests sis anys, s'ha convertit en un moviment que aglutina a moltes poblacions valencianes mitjançant la participació dels museus locals, les biblioteques públiques i les escoles, erigint-se com una alternativa de gran valor davant la festa de Halloween, segons ha destacat la corporació provincial en un comunicat. El diputat de Cultura, Xavier Rius, ha ressaltat que "es tracta d'un projecte consolidat que any rere any no para d'innovar".

La iniciativa pretén donar a conéixer els monstres que van provocar por entre els nostres majors quan eren menuts.

Enguany els protagonistes habituals d''Espanta la Por' (els dracs, les bruixes, els gegants i els dimonis) tenen noms propis de protagonistes de les faules d'Enric Valor: el 'dimoni fumador', el 'gegant de romaní', la 'bruixa safranera' o 'Queixalets', com a màxima representant de la por valoriana.

Un dels principals objectius d''Espanta la Por' és fomentar la lectura de la literatura popular valenciana. Per a açò, L'ETNO s'ha unit a la Càtedra Enric Valor de la Universitat d'Alacant, i així dona visibilitat a la important tasca de recopilació i publicació de les seues Rondalles Valencianes, que han ajudat a mantindre viu l'imaginari popular valencià.

Escoles, biblioteques i museus

Des de l'any 2020, les escoles valencianes disposen d'una proposta didàctica destinada a educació Infantil i Primària per a ajudar l'alumnat a conéixer més i millor l'imaginari terrorífic valencià, els seus vincles amb la cultura mediterrània i les relacions amb la festa d'Halloween al voltant de la celebració de Tots els Sants.

A més de conéixer els nostres monstres, el programa escolar acosta als més xicotets una certa reflexió sobre la por, i els dota de ferramentes i personatges amb els quals allunyar el temor.

En el programa escolar, un monstre valencià serà el protagonista de cada curs i servirà de fil conductor en tots els àmbits del coneixement.

Així, el gegant, la bruixa i el drac acompanyaran als xiquets i xiquetes d'infantil de 3, 4 i 5 anys, respectivament. Quant a Primària, els cursos tindran 'l'Home del sac' (primer), la 'Quarantamaula' (segon), 'l'Home dels Nassos' (tercer), el 'Dimoni' (quart), el 'Caro' (cinqué) i 'Queixalets' (sisé) com a personatges amb els quals s'endinsaran en l'anglés, el castellà, el valencià, les matemàtiques, la música o el coneixement del medi.

El material remès als centres escolars consta d'una guia del professorat que aborda els elements educatius a tractar segons els cursos (competències, objectius, continguts, temes i criteris d'avaluació) i un material escolar a treballar en l'aula, amb els exercicis i treballs a desenvolupar per l'alumnat.

En l'edició de 2021 s'han afegit al projecte més de 80 escoles de les diferents comarques valencianes, que realitzaran la proposta didàctica o assistiran al museu a realitzar els tallers escolars d''Espanta la Por'.

A més de la participació dels centres educatius, més de 100 poblacions valencianes estan inscrites per a participar activament en 'Espanta la Por' a través de les biblioteques públiques i els museus.

En 2021 tots els centres participants es faran ressò d''Espanta la Por' i d'Enric Valor a través dels aparadors de novetats, les recomanacions lectores i tot tipus d'activitats programades, principalment enfocades a la narració oral, els tallers i els jocs per a ajudar a difondre l'imaginari valencià de la por de nord a sud del nostre territori.

Activitats

El cicle d'activitats en la seu de L'ETNO començarà el 15 d'octubre amb la 'Festa Valor. Nit de Rondalla', i s'estendrà fins al 14 de novembre. Conté un programa molt variat dirigit tant a persones adultes com a públic familiar i escolar.

Així mateix, L'ETNO publica el quart volum de la col·lecció de contes infantils 'Espanta la Por', un projecte que cada any presenta un conte dedicat a un personatge de l'imaginari popular valencià de la por.

'Querida Quarantamaula' és el títol del conte escrit per Francesc Gisbert i il·lustrat per Patricia Bolinches que enguany donarà a conéixer a aquest personatge fantàstic valencià, que diuen que té forma de mig gat, mig gallina, encara que uns altres diuen que s'assembla a un caragol.

L'oferta per a públic infantil es completa amb quatre espectacles teatrals per a famílies, realitzats en col·laboració amb el SARC de la Diputació de València.

Quant a les activitats destinades al públic adult, el cicle comença el 15 d'octubre a les 21 hores amb la 'Festa Valor. Nit de Rondalla', que tindrà com protagonista la narració oral i pretén convertir-se en una fita que puga desenvolupar-se en qualsevol poble valencià.

El 23 d'octubre a les 10 hores, un total de 120 jugadors s'enfrontaran en el Torneig de la Fallera Calavera per a aconseguir molts premis, entre ells la Carta Extraordinària de la Fallera Calavera.

El públic també podrà gaudir de la Ruta Macabra pel Barri de Carmen (23 d'octubre i 13 de novembre, 20.00 hores), en la qual es recorreran els escenaris de fenòmens màgics, supersticions i llegendes, i la persecució dels seus protagonistes, quasi sempre dones (bruixes).

El 12 de novembre a les 18 hores, es podrà assistir a un dels concerts del cicle 'Música en Construcció', de l'àrea de Cultura de la Diputació, que unirà jazz i swing amb narració oral i històries inquietants d'una família quasi perfecta.