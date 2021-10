Sánchez pide "paciencia" a los palmeros y anuncia que el Gobierno ya trabaja en las posibles ayudas de la UE

"Estamos trabajando contrarreloj para que, entre todas las instituciones y con unidad, los palmeros tengan la mayor de certidumbres", ha asegurado el presidente en su cuarta visita a La Palma, donde ha vaticinado que "por desgracia no será la última" y ha prometido que volverá.

En rueda de prensa desde La Palma, donde ha asistido a la reunión del Comité Director del Pevolca acompañado del presidente del Gobierno Canario, Víctor Torres, y el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández, Sánchez ha defendido que España es un "país solidario" que hace 24 días "todos" los ciudadanos están "pendientes" de La Palma y se solidarizan con los palmeros, a quienes agradece su "actitud cívica" y pide "paciencia" para garantizar el éxito ante esta situación tan dramática".

"Los ciudadanos quieren que estemos con la mirada larga, desplegando una política con altura de miras y poniendo a los palmeros en el centro de nuestras prioridades, no solo mientras dure la erupción sino que después tendremos una gran tarea de recuperación. Lo vamos a hacer y lo vamos a acometer. Queda por delante una tarea ardua pero importante para la recuperación de La Palma", ha manifestado el presidente.

Sánchez ha resumido las medidas adoptadas hasta la fecha por las distintas administraciones y ha elogiado la gestión de la emergencia en los distintos niveles de gobernanza desde el comité director y el comité de científicos para ver la evolución del volcán y tomar decisiones.

Además, ha señalado que la Comisión Mixta en la que participan el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, el Cabildo y los Ayuntamientos se reunió este lunes y de nuevo este miércoles. A lo largo de este miércoles los representantes de la Comisión mantendrán un encuentro con afectados que "han perdido todo, que han visto dañadas sus viviendas y negocios".

El presidente ha añadido que "todas las instituciones" están trabajando desde el primer día "codo con codo" y remando "en la misma dirección independientemente del color político porque a todos les une el mismo horizonte común que es salvaguardar la vida de la gente para, a continuación atender a "lo más urgente e inmediato" como es el realojo de aquellos que "han perdido todo o están a punto de perderlo".

QUEDA "MUCHÍSIMO TRABAJO"

Asimismo, ha garantizado que se abordará a la tarea de recuperación que hay por delante y a la que el Gobierno ya ha dado respuesta, primero con 10 millones de euros para compra de enseres y vivienda, con la declaración de zona afectada gravemente por emergencia de protección civil, con los Ertes especiales para La Palma y con el plan de reconstrucción de la isla que contempla "hoy por hoy" más de 214 millones de euros, a falta de conocer la cuantía definitiva que será necesaria para la recuperación o los 60 millones del plan de empleo.

No obstante, ha admitido que hay por delante "muchísimo trabajo" y que "desgraciadamente" las noticias que traslada el Comité Científico es que "la actividad no cesa y no parece que se pueda ver una reducción del mismo".

Por ello, ha instado a la población a continuar "muy pendiente" de la información de Protección Civil y a seguir "minuto a minuto" a los servicios de emergencia con el fin de garantizar la seguridad de la población. En ese sentido, ha pedido "paciencia" porque no se puede hacer "nada" hasta que el volcán de Cumbre Vieja detenga su actividad.

Finalmente, ha reconocido el trabajo del dispositivo encargado de la emergencia, a la Guardia Civil "que ayer celebró su patrona", a la Unidad Militar de Emergencias, al Ejército de Tierra que va a desplegarse para ayudar a los palmeros y a la Cruz Roja, así como a la Ciencia de la que opina que los españoles deben sentirse "muy orgullosos" porque han facilitado el poder dar una "respuesta acorde a la emergencia".