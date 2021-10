PGE.- La Comunitat rebrà 38 milions per a l'ATMV i altres 300 per a infraestructures i innovació en mobilitat

A açò suma una partida de 100 milions d'euros per a implantar experiències pilot de solucions de mobilitat innovadora i altres 200 milions per a finançar infraestructures en matèria de mobilitat a la Comunitat Valenciana.

Així s'arreplega al document que ha difós el Ministeri d'Hisenda després de l'aprovació del text en el Consell de Ministres aquest dijous.

Per a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat de la Generalitat valenciana es tracta de "bones notícies per a la mobilitat de la Comunitat". De fet, fonts del departament que lidera Arcadi España han valorat a Europa Press que "feia molts anys que la Generalitat no tenia un conveni per a mobilitat i infraestructures d'aquest tipus".