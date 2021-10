Puig defén del passaport covid per a fomentar la vacunació entre el 10% de la població diana que encara falta

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defés aquest dimecres el passaport covid com a instrument per a "donar major garantia" a la població i per a augmentar la vacunació entre el 10% de la població diana que encara falta per inocular-se a la Comunitat Valenciana.

Puig, en declaracions als mitjans, s'ha referit així quan ha sigut preguntat per les declaracions de l'investigador de Fisabio Salvador Peiró a la cadena SER respecte a que no li veu sentit al passaport Covid perquè genera una "falsa confiança".

Sobre aquest tema, ha comentat que no es tracta de discutir amb un científic, sinó que aquest certificat és un instrument que ja s'aplica a Itàlia, França o Alemanya per a "donar més garanties" i potenciar la vacunació. En eixe sentit, ha recalcat que "encara no estem vacunats tots" i que és "important que l'escut de la vacunació tinga el major desenvolupament possible".

D'altra banda, respecte a la vacunació dels menors de 12 anys, ha recalcat que el Consell "sempre" aplicarà els criteris que marquen els experts i en eixe sentit s'ha referit al fet que encara hi ha "una certa discussió científica" sobre la conveniència de vacunar als menors de 12 anys. Per açò, quan l'EMA i l'Agència Espanyola de Medicaments "es pronuncie i es prenga una decisió al Consell Interterritorial l'aplicarem".

Amb tot, ha comentat que "per descomptat" és cert que la població "no immunitzada és la població que ara té més risc" i com a responsable polític li "preocupa" les persones no vacunades perquè "tenen més risc". "Però no dic que s'hagen de vacunar, es vacunarà als col·lectius que diguen els experts", ha aclarit.

Així, ha assenyalat que s'administrarà una tercera dosi per a reforçar els col·lectius amb major vulnerabilitat i recalca que "el prioritari és la vacunació global dels territoris propers i no vacunats". Per això, ha recordat que la Comunitat va advocar per la liberalització de les patents perquè "fins que no hi haja una vacunació global no hi haurà una solució global" i en eixe sentit ha insistit que la producció de les vacunes augmente per a arribar a la màxima població possible.

Més conscienciació

De la mateixa manera, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha apuntat la necessitat que tots es consciencien sobre el passaport Covid mentre no hi haja l'empara legal que permeta a les comunitats autònomes regular la seua implantació, i considera sobre aquest tema que tots els sectors, tant de l'oci com a grans esdeveniments esportius i festivals de música, "estan per la tasca d'implantar" aquesta mesura.

Fins i tot ha recordat que la Conselleria de Sanitat s'ha oferit per a afavorir que quan ho sol·liciten i es posen a la venda les entrades d'aquests esdeveniments, instal·lar en els accessos un punt de vacunació.

Barceló, que ha fet aquestes declaracions durant la visita que ha realitzat a les obres del nou edifici oncològic de l'Hospital Provincial de Castelló, ha recordat que el Govern central està estudiant des de fa temps la possibilitat d'establir el passaport Covid.

"Nosaltres el que hem fet és regular-ho a través de protocols, demanant-los als patrocinadors, promotors i organitzadors de grans esdeveniments que, dins del dret d'admissió que puguen regular, contemplen el passaport Covid, tenint en compte que el que preocupa és l'aglomeració i nombre de persones que es concentren", ha comentat.

Sobre aquest tema, ha recordat que si s'exigeix aquest passaport Covid en alguns d'aquests esdeveniments, tindran alguns avantatges, doncs ara hi ha zones separades per al consum i per a escoltar música, però si els promotors ho implanten, "podríem deixar que les persones pogueren consumir en altres zones", ha dit.

Barceló ha assenyalat que "encara que no és descartable que puga generar una falsa seguretat, és necessari anar recuperant la normalitat, i només es pot aconseguir amb la vacuna". "És cert que el percentatge de vacunats és cada vegada major i, per tant, les persones que acudisquen a festivals entenem que generem eixa sensació de que és important estar vacunat", ha conclòs.