Les Corts debatran la reprovació a Oltra per la sentència al seu ex-marit i propostes de PP i Compromís sobre la llum

El ple de la setmana vinent serà una sessió de proposicions no de llei en la qual hi haurà tres interpel·lacions: una del PP al conseller d'Obres Públiques, Arcadi España, per la situació dels Rodalies; una de Ciutadans al vicepresident segon, Héctor Illueca, sobre l'impacte de la futura Llei de Vivenda i una altra de Vox a Oltra sobre delictes d'odi per orientació sexual.

La vicepresidenta serà protagonista d'un dels debats que es preveuen més intensos, en arribar al plenari la PNL de Ciutadans que demana la seua reprovació. La síndica de la formació, Ruth Merino, ha assenyalat: "Fa molt temps que Oltra no hauria de seguir en el seu lloc, els tribunals parlen d'una més que possible intenció per part de la Conselleria d'Oltra d'ocultar aquests fets, però la vicepresidenta, en comptes d'assumir la seua responsabilitat, es posa a la defensiva".

D'altra banda, el PP i Compromís han coincidit en la temàtica de les seues PNLs, que a més es debatran una darrere de l'altra, en ser la segona i tercera força al parlament. Les dos tractaran el preu de la factura de la llum encara que des de perspectives "completament diferents", segons el síndic dels valencianistes, Fran Ferri.

"BO LLUM"

La síndica del PP, María José Catalá, ha anunciat que el seu PNL exigeix tant al govern de Sánchez com al Consell de Puig l'engegada de mesures concretes per a abaratir el cost del rebut de la llum, tant per als ciutadans com per a les empreses. En el cas de la Generalitat, proposen un bo de 10 milions d'euros.

"Volem l'engegada immediata per part del Consell d'un Bo Llum de 10 milions d'euros destinat a les indústries i pimes de la Comunitat Valenciana perquè puguen fer front a l'encariment de la factura de la llum", ha agregat.

En aquest sentit, la síndica del GPP ha explicat que en la PNL també es contempla que el govern de Sánchez rebaixe al 10% de manera definitiva l'IVA de la factura de la llum per a les famílies.

Ferri ha criticat que aquesta proposta del PP és "més del mateix" i que busca "mantindre els privilegis de les grans elèctriques en detriment de l'erari públic", mentre que la de Compromís "s'adecua més a un model transformador en el qual existisca transparència real".

La proposta de la coalició busca "modificar el sistema de fixació de preus" i que no es talle el subministrament a famílies en situacions vulnerables. També demanen l'ampliació del radi al fet que es puga situar una comunitat energètica local.

La resta de PNLs que es debatran serà una del PSPV sobre acolliment a dones afganeses, una altra de Vox sobre "reestructuració de despeses de la Generalitat" i una d'Unides Podem sobre la situació de les 'Kellys'.

PRESSUPOSTOS I ACOMPANYAMENT

D'altra banda, la Junta de Síndics ha aprovat un canvi sol·licitat pel PP al calendari per als debats de totalitat sobre la llei de Pressupostos i la d'Acompanyament, previstos per al 16 i 18 de novembre. Al contrari de com estava establit fins ara, el dilluns es debatria la llei de comptes i el dimecres, la de mesures fiscals.