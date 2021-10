Av.- PGE.- La Comunitat Valenciana rep 1.208 milions d'inversions, el 9,3% del total

Així consta en l'informe econòmic financer que acompanya al projecte de PGE para 2022 que ha presentat la ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, aquest dimecres al Congrés dels Diputats.

El repartiment està encapçalat per Catalunya, que rebrà 2.430,74 milions d'euros (17,2%), seguida d'Andalusia, 2.267,07 milions (17,4%). La tercera és la Comunitat Valenciana, que se posiciona davant de Madrid, amb 1.151,46 milions d'euros i un percentatge del 8,9%.

A continuació se situa Galícia, amb 1.074,72 milions i el 8,3 per cent; Castella i Lleó, en sisé lloc en la distribució territorialitzada de les inversions reals en els comptes de 2022 amb una quantitat inferior ja als 1.000 milions (997,44 milions d'euros i 7,7%); i seguida des de lluny per la Regió de Múrcia, en seté lloc, amb 723,21 milions i el 5,6 per cent.

