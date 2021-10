Montero aboga por "decisiones valientes y transformadoras" vistas con "gafas moradas" para la mujer rural

Montero ha participado este miércoles en un acto celebrado en el municipio vallisoletano de San Pelayo (Valladolid) con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural. Se trata de un municipio con 51 habitantes censados y con una corporación municipal formada por tres mujeres con Virginia Hernández como alcaldesa a la cabeza.

La Plaza de la Constitución del municipio se ha convertido en el escenario para conmemorar este día en el que la ministra ha destacado la importancia de "escuchar" a las mujeres del medio rural para "tomar conciencia de la deuda" que la sociedad tiene con este entorno.

No obstante, Montero ha reconocido que la solución para los problemas de acceso a la educación, servicios sociales, sanitarios, transporte o comunicaciones "no es fácil". "Tenemos que asumir que no existe una solución mágica", ha manifestado Montero, quien ha insistido en la importancia de abrir camino y escuchar para "entender por dónde desbrozar el camino".

En el acto, Montero ha insistido en el esfuerzo realizado desde su ministerio para atajar la violencia de género y todo tipo de violencia machista, un punto en el que ha recordado a la víctima de violencia de género de Victoria. "Ya van 36", ha lamentado.

La ministra ha incidido en la idea que impulsar políticas públicas que influyan del mismo modo en el medio rural y en el urbano, todas ellas con las "gafas moradas" puestas, al tiempo que ha rechazado la idea de que vivir en las ciudades sea un "privilegio" frente al medio rural, algo que, a su juicio, se ha hecho evidente con la pandemia.

En este punto de su discurso ante medio centenar de mujeres del medio rural, Montero ha considerado que la pandemia ha servido también para hacer "visible" lo "invisible" como puede ser el cuidado de hijos o la atención a la dependencia.

Así, ha reiterado su intención de impulsar decisiones "valientes" desde "reformas estructurales" con el fin de no "desarraigar" a los ciudadanos.

La alcaldesa de este municipio vallisoletano, Virgina Hernández, ha defendido en su intervención que en un mundo global la única receta para vivir en el medio rural es la "igualdad" en el acceso a los servicios públicos. Además, ha reclamado una solución al problema de vivienda en el mundo rural, donde muchas de las infraestructuras están en mal estado y casi no hay oferta en alquiler, un asunto sobre el que Montero ha tomado nota de cara a la negociación de la Ley de Vivienda.

"No tenemos donde vivir", ha asegurado Hernández, quien ha reclamado también una mejora en las infraestructuras viales para garantizar la comunicación y el acceso a servicios como la sanidad.

Por último, la responsable de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afamer), Lucía Martín, ha considerado necesario avanzar en materia de igualdad en el medio rural, al tiempo que ha reclamado más acciones destinadas a atajar la despoblación.

Martín ha lamentado la invisibilidad de las mujeres en el medio rural, donde "ejercen como madre, hija y abuela" sin "ayudas", al tiempo que ha considerado básico el acceso a redes y la conexión a internet como base para combatir la despoblación.