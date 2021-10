Kontsumobide denuncia prácticas comerciales "agresivas" en la venta de colchones a domicilio en Urola Kosta

Kontsumobide ha denunciado que "este agresivo sistema de venta se dirige a las personas mayores y agiliza los trámites al extremo para que no se pueda ni comparar la oferta, ni cambiar de opinión y se materializa la venta en circunstancias en las que la parte compradora no es consciente de lo que está haciendo, aspecto este del que se benefician de forma éticamente reprobable".

El Instituto vasco, que ha detectado esta práctica en colaboración con la OMIC de Azkoitia, ha recordado a los ciudadanos que "no existe obligación de abrir la puerta del domicilio a nadie" y, si no se conoce o no se ha solicitado nada, es mejor no abrir la puerta.

Asegurarse de la identidad de la persona vendedora, "evitar la presión comercial" y no firmar ningún contrato sin la debida reflexión, y leer siempre el contrato con detenimiento y sin la presencia de la parte vendedora en la puerta son otras de sus recomendaciones.

Asimismo, ha instado a desconfiar si en el contrato únicamente consta como dirección postal un apartado de correos y preguntar e informarse sobre la posibilidad de cambiar o devolver el producto. También ha aconsejado que no se permita que retiren el colchón viejo hasta que no estar "absolutamente convencido de querer comprar el colchón nuevo" ya que, si se solicita la devolución del producto, se puede tener dificultades para recuperar el colchón viejo.

Por otro lado, ha recordado la importancia de guardar todos los justificantes de pago, dado que son necesarios para la aplicación de la garantía y para poder realizar cualquier reclamación, y ha explicado que "la publicidad siempre es vinculante", por lo que conviene guardarla siempre como prueba ante posibles incumplimientos.

DERECHO DE DESISTIMIENTO

Finalmente, ha subrayado que existe el derecho de desistimiento y, por ello, junto con una copia del contrato, se debe entregar el documento de desistimiento en el que conste expresamente el derecho a desistir del contrato y los requisitos y las consecuencias de su ejercicio. Ese escrito debe fecharse y firmarse.

El plazo para ejercer el derecho de desistimiento es de 14 días naturales a partir del momento en que se recibe el producto. En ese plazo, se puede devolver el producto y recuperar la cantidad pagada. No obstante, si la empresa no cumple con el deber de informar sobre este derecho, se dispone de 12 meses más para poder ejercerlo.

Al desistir del contrato, la parte vendedora debe devolver el dinero en el plazo máximo de 14 días naturales y, en caso de que no lo haga, es posible reclamar el doble. Además, en casos en que se ha financiado el contrato con un crédito, el contrato de financiación también queda rescindido automáticamente sin penalización.

En todo caso, Kontsumobide ha advertido de que el consumidor debe probar que ha ejercitado el derecho de desistimiento, por lo que conviene que la notificación que se manda a la empresa quede debidamente documentada mediente burofax, carta certificada, fax o correo electrónico.

Ejercitar el derecho de desistimiento, ha recordado, no puede suponer ningún gasto, salvo que en el contrato conste así expresamente y el comprador haya sido informado en tal sentido.