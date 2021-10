El Gobierno local activará un Plan de Choque para agilizar la resolución de ayudas al alquiler

En concreto, el Pleno insta al Equipo de Gobierno local a que se pongan, de manera urgente, todas las medidas necesarias para que en el plazo de un mes se resuelvan todas las peticiones de ayuda al alquiler pendientes con más de un mes de espera.

También contempla que se analicen los motivos por los que sigue habiendo un plazo excesivo de resolución y se pongan todas las medidas necesarias en un futuro para evitar que vuelva a haber más de un mes de espera para conocer la resolución en cualquier petición de ayuda al alquiler.

El edil de la coalición morada y verde Juan Chaves ha recordado, en réplica los grupos que han criticado la intervención gubernamental del mercado inmobiliario, que hay muchos países tienen regulado por Ley el precio de los alquileres.

La edil de Derechos y Bienestar Social, Natalia González, por su lado, ha reconocido que la respuesta media a las solicitudes de las ayudas es de cuatro meses, aunque lo ha justificado por la sobrecarga de trabajo durante la pandemia.

En todo caso, ha asegurado que uno de los objetivos del Gobierno local es agilizar las ayudas. Ha avanzado, en este caso, que se va a hacer un Plan de Choque, que implicará más personal y agilizar aquellas solicitudes de personas con menores rentas. Será en estos casos en los que se intentará en mayor medida dictar una resolución en un mes.

MÁS ESPACIO PARA NIÑOS Y JÓVENES

El Pleno Municipal, asimismo, ha dado luz verde a una proposición presentada por el Grupo Podemos-Equo Xixón para realizar un estudio para crear zonas naturales de juego e interacción para niños y adolescentes en los espacios y zonas verdes del casco urbano donde puedan interactuar con la naturaleza.

La propuesta incluye crear zonas naturales en las zonas urbanas que actualmente se encuentran en proceso de estudio para su reforma y en los nuevos desarrollos urbanos de la ciudad que permitan la interacción con el espacio natural de nuestra infancia y juventud.

La propuesta ha contado con el apoyo de Podemos-Equo Xixón, PSOE, IU, Ciudadanos, Foro, PP y el edil no adscrito, y en contra de Vox. El edil de Mantenimiento y Obras Públicas, Olmo Ron, ha avalado hacer un estudio de posibles espacios para los menores de los municipios, a lo que ha puesto la avenida del Molinón como claro ejemplo de lo que propugna el Ayuntamiento.

PROYECTOS CON FONDOS EUROPEOS

También ha salido adelante, por unanimidad, una proposición presentada por el Grupo Ciudadanos para la creación en el seno de la página web municipal de un portal específico que contenga toda la información municipal relacionada con los fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Muchas han sido las voces desde la oposición que han reclamado más información y transparencia en torno a estos proyectos, a lo que la edil de Hacienda, Marina Pineda, ha recordado que la oposición no gobierna.

Asimismo, ha asegurado que ya están trabajando en hacer un espacio para ver y controlar proyectos a los que concedan los fondos. No obstante, ha recalcado que cree que sería un error publicitar proyectos que no obtengan fondos, porque puedan presentarse a otras convocatorias y no interesa dar a conocer sus detalles.

ACCESIBILIDAD EN LAS PARADAS DE BUS

Por parte de Alberto López-Asenjo, en su primera iniciativa como edil no adscrito, este ha propuesto la elaboración de un plan de mejora de la accesibilidad de las paradas de transporte Emtusa. También incluye su iniciativa solucionar los problemas e incumplimientos legales en materia de accesibilidad en este mandato.

La propuesta no ha salido adelante al votar a favor López-Asenjo, Ciudadanos, Foro y Vox, en contra de PSOE e IU y abstenerse Podemos-Equo Xixón. El PP, por su lado, se ha abstenido de votar en este punto, presentado por quien fuera al inicio del mandato su portavoz municipal.

Ha habido grupos, como Foro y Ciudadanos, que han aprovechado para criticar el contrato del servicio de alquiler de bicicletas que el Gobierno local había propuesto para que sacara a licitación Emtusa.

Ciudadanos, incluso, ha incidido en que sería un servicio "deficitario" que pondría en riesgo a la empresa municipal y lastraría inversiones para la renovación de la flota, según él.

Por parte del Gobierno local, el concejal de Mantenimiento y Obras, Olmo Ron, ha asegurado que el Ayuntamiento esta comprometido en la mejora de accesibilidad de las paradas y va realizando actuaciones cada año en este sentido.

Es por ello, que no ha visto "necesario" realizar el estudio propuesto por el edil no adscrito. Además, ha recalcado que trabajan "mano a mano" con asociaciones de personas con movilidad reducida y discapacidad.