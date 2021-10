Asamblea aprueba que crear en la Región una tarjeta cultural que ofrezca ventajas para acceder a este tipo de espacios

Según se ha detallado durante el debate, la tarjeta cultural se implantará en tres fases, en la segunda de las cuáles se incorporarán a su catálogo de ventajas espacios culturales privados. A su vez, la tarjeta se completará con ofertas de fuera de la Región.

Desde la formación naranja, Álvarez ha recordado que Aragón y Andalucía ya las tienen activas tarjetas similares, con lo que se podrá aumentar el "espectro del público potencial" . Además ha explicado que "cualquier ciudadano de la Región, sin límite de edad y sin coste alguno, podrá beneficiarse de esta tarjeta, que supondrá un impulso tanto al propio sector cultural como a otros asociados, como el turismo o la hostelería".

La iniciativa ha recibido una enmienda a la totalidad del Grupo Mixto en la que se planteaba un bono cultural para jóvenes, pero no ha obtenido el apoyo de la Cámara. Desde el PP, Inmaculada Lardín ha manifestado que considera interesante la propuesta de crear una tarjeta para todos los murcianos "sin distinciones". También ha subrayado que esta tarjeta debe "servir para mejorar los sectores culturales que andan olvidados del gobierno central".

Desde VOX, Juan José Liarte ha manifestado que la creación de este bono debería garantizar un descuento mínimo de un 10% y que a su vez debería coordinarse con el bono cultural para jóvenes dotado de 400 euros que el Gobierno central ha incluído para su puesta en marcha 2022.

El Pleno también ha dado luz verde a una iniciativa del Grupo Parlamentario VOX para que no se subvencione con dinero público a los equipos deportivos que hagan publicidad de salas de juego o de apuestas online. El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Juan José Liarte, ha explicado que en la Región existe un "problema de salud pública" remarcando que el juego online crea un problema aún mayor porque "los menores de edad tienen mayor acceso". Ha apuntado que con esta iniciativa no quieren impedir que un equipo de hockey haga publicidad de juego, "lo que decimos es que la Comunidad decida organizar ayudas o subvenciones en las bases de regulación se especifique que si el equipo decidió llevar publicidad del juego, que no sea con dinero público".

Durante la sesión ha destacado la negativa del PSOE a intervenir en mociones presentadas por tránsfugas. Según ha explicado desde la tribuna el socialista Alfonso Martínez, los diputados tránsfugas están "usurpando la identidad" de los partidos políticos con los que concurrieron a las elecciones y el voto de la ciudadanía, "por respeto a la voluntad de los electores y por coherencia, el PSOE no intervendrá en el debate ni participará en mociones que estén impulsados por diputados en nombre de los partidos políticos a los que no representan".

Por otro lado, se ha aprobado una iniciativa del PSOE para que se adapte y reconfigure el II Pacto de Lucha contra la Pobreza y exclusión social de la Región a la actual crisis sanitaria, económica y social provocada por la Covid-19. La propuesta plantea nuevas políticas de reactivación que se implementen y complementen no sólo con el Plan "ReActiva 2020", sino también en los presupuestos autonómicos de los próximos ejercicios.

En su discurso la diputada socialista ha destacado que en la Región hay un 19,9% de trabajadores pobres y que 8 de cada 10 jóvenes no pueden emanciparse. Abenza ha pedido al presidente de la Comunidad que "deje de mirar a las alturas y abandone de una vez la senda continuista de políticas sociales fracasadas".

Según los datos aportados por la diputada del PSOE, la Región es la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de pensiones por debajo del umbral de la pobreza. Abenza ha hecho hincapié en que "es imperativo poner en marcha una estrategia regional que complemente las medidas estratégicas del Plan Reactiva 2020.

A su vez, el Pleno ha aprobado una moción del PP en la que se solicita al Gobierno nacional reservar 4.200 millones para crear un Fondo transitorio de nivelación para las comunidades más castigadas por el sistema actual de financiación autonómica. Según ha explicado la diputada del PP María Dolores Valcárcel, se deberían destinar 641 millones de euros a la Comunidad Autónoma. La parlamentaria ha denunciado que el actual sistema de financiación "trata a todos los ciudadanos de esta Región como españoles de tercera, ya que es una de las comunidades peor tratadas en cada uno de los repartos extraordinarios que ha hecho el Gobierno de España". Por ello, "exigimos este fondo de justicia, que contribuiría a mejorar la equidad en las comunidades peor tratadas" y "reducirá un tercio, según FEDEA, la desigualdad interterritorial en financiación por habitante ajustado".

Finalmente, también ha salido adelante una moción del Grupo Mixto que ponga en marcha una regulación normativa de un procedimiento de urgencia para evaluar el grado de dependencia.