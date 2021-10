La Fira del Llibre aspira a recuperar xifres prepandèmia amb 300.000 visitants i un milió en vendes

Així s'ha destacat a la presentació de la fira, que en aquesta ocasió s'ha dut a terme al Palau de la Generalitat i ha comptat amb la participació del president, Ximo Puig, al costat del president del Gremi de Llibrers, Juan Pedro Font de Mora, i de la presidenta de la Fundació Fira del Llibre, María Bravo.

Aquesta última ha recordat que des de 2019 no s'ha pogut celebrar el certamen en format presencial i "hi havia moltes ganes". Per açò, fins al 24 d'octubre -en una edició que excepcionalment es desenvoluparà a la tardor- un total de 60 expositors mostraran la seua oferta en 83 casetes. Així mateix, per la fira passaràs més de 800 autors, mig centenar d'ells a firmar exemplars a les casetes de l'organització.

S'han destinat 320.000 euros a la cita cultural, que impulsen el Gremi de Llibrers i la Fundació i compta amb el suport de la Generalitat, Ajuntament de València, Diputació de València, Ministeri de Cultura i patrocinadors privats.

"Veniu als Vivers, gaudiu de la Fira, però recordeu també que el llibre està a les llibreries els 365 dies de l'any. Feu que la lectura siga el gran valor de la ciutat de València i de la Comunitat Valenciana i siguem ciutadans lliures i responsables", ha exclamat Bravo.

En aquesta línia, Juan Pedro Font de Mora -que ha subratllat la importància que la seu del govern valencià aculla la presentació- ha remarcat la "tasca importantíssima" que realitzen les llibreries, "sobretot les xicotetes, les de barri i poble", i ha considerat que la Fira és una oportunitat per a "visibilitzar-ho".

El responsable del gremi ha recordat algunes de les activitats més destacades de la programació, com els homenatges que es tributaran als poetes valencians Francisco Brines i Marc Granell; la presència de la poeta i novel·lista nicaragüenca Gioconda Belli, així com d'algunes de les firmes més brillants del panorama literari valencià i de la resta d'Espanya: Santiago Posteguillo, Carlos Marzal, Màxim Huerta, Rafa Lahuerta, Bàrbara Blasco, Francesc Viadel, Julia Navarro, María Dueñas o Javier Sierra, entre molts altres.

Per la seua banda, Ximo Puig ha anunciat un Pacte per la lectura entre agents vinculats al sector del llibre i institucions públiques i privades amb l'objectiu de fomentar hàbits lectors.

Aquest acord, anomenat 'Pactem per la Lectura', estarà liderat per la Generalitat i integrarà a universitats, administració local i entitats del sector amb el compromís de treballar conjuntament i adaptar-se a les exigències dels lectors, incrementar l'índex lector, donar suport als autors i procurar beneficis a tota la cadena de la indústria de la lectura: biblioteques, editorials, llibreries i distribuïdors.

El pacte, ha detallat el cap del Consell, serà una de les primeres accions de la segona fase del Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura, que s'engegarà una vegada conclòs el vigent pla 2017-2021, en el qual la Generalitat ha invertit prop de 25 milions d'euros en els últims 5 anys.

Així mateix, el president ha anunciat per a 2022 un augment del 25% del pressupost que destina la direcció general de Cultura i Patrimoni al foment de la lectura, la qual cosa suposarà destinar més de 4,5 milions d'euros a millorar i consolidar els nivells de lectura.

AUGMENTE ÍNDEXS LECTURA EN PANDÈMIA

Durant la seua intervenció, s'ha referit a l'augment dels índexs de lectura registrats durant la pandèmia, destacant que el 58% de la població valenciana ha llegit llibres durant aquests mesos. A més, també ha posat de manifest l'increment de el 11,25% del llibre digital editat a la Comunitat Valenciana, la qual cosa suposa haver experimentat un creixement que pràcticament ha duplicat la mitjana espanyola, situada en el 6,11%.

Finalment, Puig ha assenyalat que "els llibres i la literatura trenquen els murs de la ignorància, que al seu torn genera intolerància" i per açò ha animat a la lectura ja que ha assegurat contribueix a generar una "ciutadania lliure" i una societat "més justa, solidària i avançada".