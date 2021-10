El PP asegura que "La Rioja tiene un problema y es Andreu" tras un debate sobre el Estado de la Región "vacío"

Jesús Ángel Garrido ha querido dar a conocer esta reflexión ante una presidenta que -en dos años- "ha cambiado a la gran mayoría de su gobierno y cuenta con unas políticas incompetentes".

Así las cosas, ha reiterado, "La Rioja tiene un problema y es Andreu". Además, ha vaticinado Garrido, "nos queda el último tercio de la legislatura y lo que nos queda a los riojanos va a ser un periodo muy difícil y complicado".

Para Garrido el discurso de la presidenta "ha sido vacío, sin contenido ilusionante y sin medidas concretas que puedan servir para resarcir a los riojanos ante estos dos malos años que hemos padecido".

Así las cosas -ha proseguido- "si Andreu hasta ahora no ha sabido protegernos de la pandemia y La Rioja siempre ha estado en los lugares más prominentes en incidencia acumulada y fallecidos, si tampoco ha sabido protegernos de las consecuencias económicas de la pandemia porque el paro ha crecido en un 17 por ciento aunque no lo diga y si está destrozando los servicios públicos... no hay ninguna razón para pensar que esto va a cambiar a partir de ahora".

Además, ha criticado, "se nota que el discurso está escrito desde el coche oficial y que no sale a la calle porque, cuando se baja del coche, la presidenta solo encuentra protestas de ciudadanos anónimos que le piden atención médica de calidad, que funcionen las guarderías publicas... mientras que otros presidentes autonómicos encuentran aplausos".