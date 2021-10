El PSOE pide un plan integral de adecentamiento en el entorno de la plaza del Ejido

"El Ayuntamiento de Málaga debe cumplir con la limpieza en el entorno de la Plaza del Ejido, como demandan los vecinos. De la Torre debe tratarles con dignidad, que Málaga no es una ciudad modélica en sus barrios como trata de vendernos constantemente el alcalde, que los malagueños se sienten abandonados en los barrios, que son el corazón de la ciudad", ha señalado.

Así, Pérez ha pedido al regidor "que reconozca que hay falta de atención, que hay carencias importantes en la gestión municipal, y que deben ponerse en marcha reparaciones con urgencia". "Málaga no está limpia y El Ejido es un caso muy claro pese a que se encuentra no muy lejos de calle Larios, la calle en la que parece que sólo gobierna De la Torre", ha dicho.

Pérez, junto con la concejal socialista Carmen Martín y de una docena de vecinos, ha insistido en que "si no se ponen en marcha las peticiones de los vecinos, vamos a llevarlas nosotros mismos a los siguientes consejos de distrito con más intensidad. Esta falta de atención municipal es muy preocupante. Un alcalde que no escucha a los vecinos no es un buen alcalde".

Por su parte, la concejala socialista Carmen Martín ha sumado "a la falta de limpieza la ausencia de fuentes de agua potable" en la plaza del Ejido, cuyo parque es frecuentado por cerca de medio centenar de vecinos que cada día llevan allí a sus mascotas.

"Sin fuente de agua, con una poda casi inexistente que ha provocado que una persona sea hospitalizada por la caída de un árbol, con socavones en el firme que desequilibran a nuestros mayores y con una evidente falta de limpieza y de mantenimiento de los jardines porque apenas hay personal para desempeñar este trabajo", ha lamentado la socialista, asegurando que "este es el resultado de la mala praxis política en nuestra ciudad".

Además, ha dicho, "el estado de las aceras es deplorable, con falta de losetas y muchas de ellas hundidas dificultan el paso y a veces obligan a caminar por la calzada".

Por eso, el grupo municipal socialista pide "un plan integral de limpieza y de adecentamiento de El Ejido, porque no es justo que los residentes, que pagan impuestos como todos los malagueños, no puedan llevar una buena vida por culpa de la mala gestión del PP en el Ayuntamiento de Málaga".

De igual modo, ha continuado, en la Plaza del Ejido "se pueden ver agujeros en terrizo de cierta profundidad, que ya han provocado caídas de quienes pasan su tiempo en este parque".

Otro de los "desperfectos" a los que el Ayuntamiento "hace caso omiso son sus bancos, que se encuentran en muy mal estado e, incluso, algunos de ellos están literalmente arrancados del suelo y volcados del revés", ha criticado.

"A todo ello hay que sumar los socavones del pavimento de la calzada en la calle Padre Mondéjar, la carretera que rodea el campus de El Ejido", ha criticado, asegurando que "hay tramos con grandes agujeros que los coches deben esquivar, con el riesgo de provocar un accidente", ha zanjado la responsable socialista. De hecho, estos socavones se rellenan de vez en cuando, "pero no de una forma definitiva, así que los baches aparecen frecuentemente a las pocas semanas de tratar de ponerle remiendo".