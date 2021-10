Pumares replica a Mallada que "no es nadie" para decir a Foro "lo que tiene o no tiene que hacer" sobre la cooficialidad

"No es nadie para decir a Foro y a su dirección directiva lo que tiene o no tiene que hacer. No me doy en absoluto por enterado de las declaraciones de la presidenta interina del PP de Asturias", ha dicho en respuesta a los medios durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Asimismo, Pumares ha instado al PP a "no utilizar a Foro Asturias para solucionar cuestiones internas que pueda tener". Para Adrián Pumares, el PP debe "aprender" de otros partidos "con menos representación pero más respeto por las cuestiones internas del resto de partidos", instando a que "no copien" a otros con tentativas de "en la vida interna" de los demás.

"Si piensa el PP o cualquier otro partido que las amenazas o señalamientos pueden afectar es que no conocen al partido, a su comisión directiva ni a este diputado", ha zanjado.