Gimeno afirma que le "congratularía" que Geroa Bai "apoyase" al departamento de Educación

En la rueda de prensa tras la sesión del Ejecutivo, a preguntas de los periodistas acerca de las discrepancias entre Geroa Bai y Educación, Gimeno ha señalado que "el departamento de Educación tiene que gestionar velando por los derechos del alumnado y de los ciudadanos".

Según ha dicho, "me congratularía que Geroa Bai apoyase al departamento de Educación". "Hemos bajado tarifas para el 0-3, no han mostrado acuerdo; hemos incrementado beneficiarios de transporte, no se han mostrado de acuerdo; hemos establecido un protocolo de organización de modalidad educativa presencial y parece ser que tampoco se muestran de acuerdo", ha expuesto.

Gimeno ha explicado que invitó a "todos los grupos" a colaborar en el protocolo y "no recibí respuesta ni aportación alguna". Ha defendido así que "el departamento de Educación, ante los indicativos epidemiológicos, no va a hurtar a las comunidades educativas la posibilidad de establecer la jornada, y va a permitir que cada centro establezca la jornada horaria que considere oportuna". "Eso puede satisfacer a las sensibilidades dentro del Gobierno", ha opinado.