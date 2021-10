Una propuesta del PP contra la cooficialidad del asturiano se convierte en un rechazo a los ataques a Foro

La propuesta del PP proponía reiterar el compromiso del Ayuntamiento gijonés con la lengua tradicional asturiana y uso en libertad, pero "sin imposiciones".

También se pedía que el Ayuntamiento mostrara su rechazo al intento de incluir la cooficialidad de la Llingua dentro de la reforma del Estatuto de Autonomía, "por no ser prioritario para la inmensa mayoría de asturianos".

PP, Ciudadanos y Vox han votado a favor, mientras que PSOE, IU y Podemos-Equo Xixón lo han hecho en contra y se han abstenido Foro y el edil no adscrito Alberto López-Asenjo.

La portavoz 'popular', Ángela Pumariega, ha asegurado que la cooficialidad no tiene demanda ni va a generar empleo, sino que va a "aislar más" a los asturianos, según ella. "No existe una cooficialidad "amable", sino "antipática, centrada en la obligatoriedad", ha dicho.

Pumariega ha incidido en que hay problemas más graves. En respuesta al PSOE, ha señalado que no es equiparable el asturiano con otras comunidades con lengua propia, por ser en esos casos una lengua "viva y vivida".

Ha dejado claro, asimismo, que la proposición del PP "no lleva al odio". Así lo ha indicado después de que grupos como Podemos-Equo Xixón o PSOE mostraran su solidaridad a Foro por los ataques que están recibiendo, mientras que Vox ha defendido que publicar "Pumares, vendido", con referencia al secretario general de Foro, es libertad de expresión.

El portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, ha agradecido la solidaridad de algunos grupos contra los ataques de una plataforma de Vox a su partido.

Ha incidido, en este sentido, que es el PSOE quien lleva la cooficialidad en su programa y no Foro. Y si bien ha indicado que no es uno de los principales problemas de Asturias, si es una imposición, no lo apoyarán, y si es voluntario lo estudiarán. Ha lamentado, unido a ello, que parece interés de un partido vender un apoyo de Foro que no ha existido, según él.

Por parte del Gobierno local, se ha hecho hincapié los distintos planes de normalización lingüística elaborados, el último con vigencia hasta 2023, al Dicho esto, ha opinado que el Ayuntamiento no debe anticiparse a debates que aún no han tenido lugar.

Asimismo, ha incidido en que las lenguas carecen de ideologías y ha puesto de ejemplo a Foro. Ha criticado, al tiempo, que el PP ponga en Asturias "líneas rojas" y en otras comunidades donde gobiernan, "lo asumen con total naturalidad".

Ciudadanos, en su caso, ha opinado que la cooficialidad propuesta se basa en estudios "tramposos" y que pretende ocultar la "poca diligencia" del Gobierno regional para fomentar el uso de la lengua asturiana.

No obstante, ha visto esta propuesta como una "maniobra de distracción del circo que tienen montado en Gijón", ha apuntado, a lo que ha ironizado con que el PP traslade la felicitación de su grupo al presidente del PP gijonés, Pablo González.

Frente a ello, Pumariega ha defendido que no traen la iniciativa al Pleno para tapar nada, a lo que ha indicado que tal vez la formación naranja diga eso porque su partido está "en horas bajas".

Podemos-Equo Xixón también ha considerado que esta propuesta del PP solo busca causar "ruido" y ha mostrado su rechazo al ataque a Foro.

Vox, en su caso, ha reivindicado que la única lengua vehicular sea el castellano, aunque se respetará al resto de lenguas. Para él, la cooficialidad supondría un gasto "tremendo" por un bable que considera inventado.

López-Asenjo, en su caso, ha apuntado que no cree que sea un debate que haya que abrir, ya que se está discutiendo en el Principado, pero si ha mostrado su preocupación por la "imposición" del asturiano y el gasto público que supondría.

APOYO A PROTECCIÓN CIVIL

Por otro lado, se ha aprobado, por unanimidad, una proposición del PP, de la que ha presentado una enmienda transaccional, que modifica en parte la iniciativa, encaminada a dotar de medios adecuados a Protección Civil.

La propuesta contempla solicitar a los responsables de Protección Civil un informe sobre el estado del servicio y las necesidades imprescindibles para el desenvolvimiento del mismo.

También contempla disponer, en consonancia con el apartado anterior, una partida presupuestaria específica para dotar de los medios necesarios a los voluntarios de Protección Civil.

En el caso del punto 3, se pide establecer, con carácter inmediato, el compromiso del Ayuntamiento con los voluntarios de Protección Civil de adoptar las medidas necesarias para sufragar los gastos de desplazamiento de los distintos servicios prestados, cuando para ello utilizan sus vehículos particulares.

El edil de Seguridad Ciudadana, José Luis Fernández, ha recalcado a Foro que dejaron a "cero" los medios de Protección Civil. Asimismo, aún reconociendo la labor de estos voluntarios, ha incidido en que tienen funciones de refuerzo y/o colaboración y no de suplencia de trabajadores municipales.

Ha recalcado, también, que estos voluntarios disponen de desplazamientos gratuitos en Emtusa. Aún así, ha señalado que hay una partida para arrendamiento de material de transporte, de la que solo se ha ejecutado el 41 por ciento y quedan 5.900 euros.

A esto ha sumado que antes de final de año Protección Civil dispondrá de un furgón híbrido de nueve plazas y ha defendido que el material informático que tienen está "en buen uso".

Con todo, ha sostenido que los recursos con los que cuentan son "los adecuados" para el desempeño de sus funciones. Sobre articular un convenio con Protección Civil, ha replicado a la edil 'forista' que fue su gobierno quien vio mejor la gestión directa y anuló el que había.

La concejal forista Montserrat López Moro le ha replicado a Fernández, sobre este asunto, que no se debe confundir la Protección Civil de antes -cuando gobernaba Foro al inicio- con la de ahora, habiendo problemas, en el primer caso, de gastos injustificados y facturas duplicadas, entre otros

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

Se ha aprobado en el Pleno, por unanimidad, una proposición de Vox para prevenir el suicidio, aunque el texto acordado obedece a la enmienda de sustitución presentada por el PSOE.

En concreto, el texto de la enmienda plantea instar al Gobierno regional a revisar el Plan de Prevención del Suicidio y sus protocolos de actuación, hacia una dimensión más integral, en la que se refuercen los mecanismos de coordinación sociosanitaria garantizando la participación del área de Salud Mental, con especial atención a la Salud Mental Infantil y Juvenil.

En este proceso, el Ayuntamiento participará de forma activa, facilitando los espacios de coordinación e implementará todas aquellas actuaciones que dentro de la competencia municipal se puedan llevar a cabo para mejorar el bienestar relacional de las personas y la prevención del suicidio.

La edil de Vox Laura Hurlé ha recalcado que hay una media de diez suicidios al día en España, siendo la principal causa de muerte no natural en el país. A esto ha sumado que los expertos advierten del aumento de tentativas de suicidio en jóvenes.

La edil de Derechos y Bienestar Social, Natalia González, previamente había recordado que las competencias en esta materia son del Principado, pero ha abogado por la coordinación con el Área V sanitaria.

Otros grupos también han hecho referencia a que el suicidio es unproblema de salud "de primer orden" que precisa de "visibilidad", e incluso desde Ciudadanos se ha remarcado que los números son de "meter miedo".