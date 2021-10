Nagusi Intelligence Center se plantea ser "motor de la estrategia de Bizkaia" en economía plateada y envejecimiento

El recinto, inaugurado este miércoles, aunará formación, emprendimiento, digitalización y buscará sinergias con otros sectores industriales en torno a la economía plateada, aquella que incluye los consumidores mayores de 50 años.

En el citado acto inaugural, el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, ha destacado que Nagusi Intelligence Center "viene a buscar esos ángulos necesarios en búsqueda de esos pasos que conviertan este reto que tenemos como sociedad en esa oportunidad, ese agente activo que genere y coordine esos pasos entre diferentes agentes y que aglutine a las diferentes personalidades y entidades en ese reto común".

Según ha destacado, "eso también es innovación social y también es emprender". En ese sentido, ha asegurado que el de Bizkaia es un "gobierno emprendedor" y que, si se traslada a la sociedad y a las empresas que "tienen que emprender", han de empezar ellos primero como administración y "predicar con el ejemplo, pero con hechos, poner siempre a las personas que más necesitan en el centro de todo".

Según ha recordado el diputado general, la esperanza de vida al nacer ha aumentado más de 20 años desde 1950 y la tendencia apunta a que cuatro de cada diez personas de Bizkaia tendrán más de 65 años en 2050.

"VIDA Y BIENESTAR"

"Vivimos cada vez más años y hay que conseguir que esos años estén llenos de vida, de bienestar. Vamos a ser una sociedad con muchas personas mayores y vamos a convertirlo en una oportunidad. Estamos obligados a intentarlo", ha asegurado.

Rementeria ha puesto en valor el Nagusi Intelligence Center por su potencial para lograr avances para la calidad de vida de la personas, así como por la oportunidad de abrir un nuevo sector de actividad y empleo.

En este sentido, ha dicho que desde la Diputación están convencidos de que "esto es bueno" para las personas mayores y seguros de que se trata de un sector con "una enorme capacidad de emprendimiento". Por ello, ha destacado que los responsables forales están "ilusionados para, entre todos y todas, armar un nuevo sector industrial, de actividad económica y empleo en torno al envejecimiento".

"Creemos -ha dicho- que todo eso solo es posible mediante la formación y el trabajo en equipo", tanto del sector público como privado, así como instituciones, empresas, universidad y la calle. "Todo eso es este NIC", ha subrayado.

"EL RETO DEL ENVEJECIMIENTO"

Por su parte, los diputados de Promoción Económica y Acción Social, Ainara Basurko y Sergio Murillo, han explicado que apostar por la economía plateada es anticiparse a las necesidades del sistema asistencial del territorio y velar por su sostenibilidad al tiempo que se convierte el reto del envejecimiento "en un escenario positivo para el desarrollo social y económico de Bizkaia".

Murillo ha asegurado a este respecto que "Bizkaia quiere adaptarse al envejecimiento poblacional incrementando una mayor independencia e inclusión social", para lo que es necesario una colaboración entre colectivos industriales, empresariales, académicos, investigadores y sociales, con el objetivo de crear entornos adaptados; nuevos productos, relacionados por ejemplo con la tecnología médica y servicios asociados a la atención asistencial y sanitaria".

Por su parte, Basurko ha asegurado que el NIC es una "estrategia y un espacio de colaboración público-privado", un living lab que "aunará formación, emprendimiento, digitalización y buscará sinergias con otros sectores industriales en el ámbito de la economía plateada".

JORNADA INAUGURAL

La jornada inaugural del centro ha servido para que expertos y promotores de la iniciativa profundicen sobre las grandes transformaciones sociales y económicas que están por llegar.

El acto ha contado con la participación de una de las voces más autorizadas en políticas relacionadas con el envejecimiento poblacional y las reformas de los cuidados de larga duración en Europa, el profesor Martin Knapp, director en The School for Social Care Research (London School of Economics).

Asimismo, han tomado parte en el panel de expertos celebrado, el presidente del Consejo Rector de Mondragon Unibertsitaea, Mikel Álvarez, el director de Marketing de Reale Seguros, Victor Ugarte y la directora de Home Health Care y cofundadora del Grupo Ubikare, Nerea Amenabar.

DOS PLANTAS

El Nagusi Intelligence Center ocupa dos plantas de la Torre Urduliz, donde desarrollará cuatro áreas de actividad principales. De este modo, en materia de Formación, habrá un programa de másteres con Mondragon Unibertsitatea para generar profesionales formados y conocimiento en torno al envejecimiento y los cuidados de larga duración.

Este programa incluye tres propuestas iniciales que se irán completando, como son el Máster en innovación y emprendimiento en Silver Economy, el Máster en tecnologías para Silver Economy y el Máster en análisis de datos en torno a la Silver Economy.

En lo relativo al emprendimiento, se impulsa la generación de startups y el apoyo a la innovación de nuevos productos y servicios en el ámbito de la economía plateada, Beaz dinamizará la incubadora de nuevas empresas innovadoras, se trabajarán iniciativas de innovación abierta a través de retos y se establecerán conexiones con empresas.

En lo referente a la empresa, el objetivo es acompañar los proyectos de diversificación orientados a la economía plateada de las empresas del territorio y, por último, en Data, se facilitará el desarrollo de la Inteligencia Artificial y el Big Data con el acceso a datos anonimizados para generar innovación y conocimiento.