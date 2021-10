Els grups parlamentaris participaran en l'elaboració del Pla valencià per a la salut mental

Així, ho ha anunciat aquest dijous el comissionat de la Presidència de la Generalitat per al Pla Valencià per a la Salut Mental, Drogodependències i Conductes addictives, Rafael Tabarés, després de mantindre una reunió amb la Taula de les Corts i representants dels grups polítics.

D'aquesta manera, els grups designaran als representants que participaran, amb els triats pels principals agents socials, en el Comité de Seguiment de la Convenció Ciutadana sobre Salut Mental, que es desenvoluparà des d'octubre fins a desembre amb l'objectiu d'elaborar un nou pla d'acció en aquest àmbit amb el qual es vol superar "l'estigmatització social" d'els qui pateixen aquests problemes.

Sobre aquest tema, Tabarés ha destacat que han coincidit que com a conseqüència de la pandèmia "tots hem estat molt prop de situacions d'incertesa, desesperació, tristesa i fins i tot d'afonament" i que "en aquests temps en els quals estem immersos s'ha fet taula rasa en salut mental".

Per açò, ha recalcat que s'ha de "parlar de forma clara dels problemes de salut mental, de drogodependències i conductes addictives que estan a la societat i a l'agenda pública". "La qüestió és si estan a l'agenda política i hui s'ha donat una demostració que també estan disposats a arreplegar el problema que està a la societat", ha destacat.

En eixe sentit, ha defès que els problemes de Salut Mental traspassen més enllà de l'agència pública i política a "la gestió de necessitats concretes amb actuacions per a resoldre aquests problemes que són transversals".

Així, ha destacat que està convenció ciutadana sobre Salut Mental és "una iniciativa democràtica innovadora al món" perquè de "forma aleatòria, per sorteig cívic, es trien a entre 63 i 70 ciutadans majors de 15 anys per a deliberar i posar-se d'acord sobre com abordar els problemes Salut Mental, Drogodependències i Conductes addictives que hi ha a la Comunitat Valenciana".

D'aquesta manera, es persegueix que aquest comité, en col·laboració amb experts, es plantege una sèrie de preguntes i solucions i que els grups parlamentaris "facen un seguiment adequat d'aquest procés".

MESURES RÀPIDES

Per la seua banda, el president de les Corts, Enric Morera, ha agraït la reunió sol·licitada pel comissionat, "per voler comptar amb la participació dels grups parlamentaris, en tant que són també representants legítims del poble valencià" per a "prendre mesures ràpides per a previndre els suïcidis i de salut mental".

En aquest sentit, ha ressaltat que "es farà un bon treball col·laboratiu, perquè ja en el dictamen de la comissió per a la Recuperació Social, Econòmica i Sanitària que van aprovar les Corts l'any passat, hi havia un apartat concret on es posava l'accent en les accions referides a la salut mental".