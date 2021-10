De la Torre dice que el Hermitage es un proyecto de "costo cero" y no supone competencia con otros espacios

Así lo ha defendido De la Torre tras ser cuestionado por las discrepancias que tienen, entre otros, la portavoz municipal de Cs y concejala de Cultura, Noelia Losada, en cuanto a la posibilidad de que el Hermitage recale en Málaga, ya que la formación naranja dice que no se necesitan nuevos museos, por lo que "quizás no es el momento".

De la Torre ha explicado que no ha tenido ocasión aun de hablar con Losada sobre esta cuestión pero ha asegurado que "no debe haber diferencias de opinión" si la portavoz municipal de Cs "conoce bien las circunstancias del Hermitage".

"Quizá la característica que no conoce -Losada-, y no he tenido ocasión de llamarla, he estado muy ocupado estos últimos días, es el hecho de que no nos va a costar un euro de acuerdo con lo proyectado por el museo del Hermitage de acuerdo con la planificación de los promotores".

Al respecto, De la Torre ha dicho que "ya es sabido que el proyecto que plantean en Barcelona era a cargo de ellos y el que plantean en Málaga, y que nos han preguntado si estamos interesados y nosotros hemos dicho que sí, es a cargo de ellos". "A cargo de ellos en la inversión y a cargo de ellos en el mantenimiento. Por lo tanto costo cero, no hay ninguna incompatibilidad con otros temas culturales", ha sentenciado.

Es más, ha incidido en que es a coste cero: "Así se ha sabido en la prensa de hace años cuando lo planteaban en Barcelona; no sé las razones por las que el Ayuntamiento -de Barcelona- se lo niega, respeto esas razones, pero nunca el planteamiento era 'hágase por parte del Ayuntamiento'. Ni se le plantea a Barcelona ni nos lo plantea a nosotros".

"Es un proyecto de costo cero para nosotros, de gran interés desde el punto de vista cultural, es evidente, y por tanto tiene todo mi apoyo, y creo que cuando Losada conozca estas características, espero que también manifieste su apoyo", ha enfatizado el alcalde.

Por otro lado, ha referido a otros planteamientos que propone Losada en alusión al patrimonio. Al respecto, De la Torre ha afirmado que "sabe de sobra que están en la agenda mía personal como alcalde desde hace muchos años".

Así, el regidor ha citado el Cerro del Villar; las mejoras en la Catedral, que ha confiado en "que se tenga pronto autorización después del error cometido por la Junta anterior, que no autorizó el tejado a dos aguas y la actual estoy convencido de que lo hará y no tardará mucho en hacerlo y se podrá proteger; y la Alcazaba, "que estamos pendientes de autorización parecida", ha detallado.

"Temas de patrimonio y arqueología son prioridad siempre personal. Saben los malagueños cómo luché porque hubiera un museo de Arqueología en la ciudad cuando se planteaba el Bellas Artes, conjuntamente, en La Trinidad; y esa inquietud e interés por la arqueología siempre lo he tenido", ha subrayado.

Por todo ello, ha reiterado De la Torre, "ningún problema; el Hermitage si viene, si finalmente eso se concreta, no va suponer ninguna competencia con ningún otro de los proyectos culturales que tenemos y va a enriquecer, evidentemente, la oferta de Málaga".

SINERGIA CULTURAL Y "BUENO PARA ECONOMÍA Y EMPLEO"

A su juicio, "es bueno como sinergia con la oferta cultural restante, es bueno para la economía, empleo y para la propia posibilidad de promoción y cohesión social como hacen los museos en Málaga".

En cuanto a nuevos contactos con los promotores de la iniciativa, ha señalado que no ha habido nuevos, recordando que tenían que tener contacto con la Autoridad Portuaria "y creo que ya lo habrán hecho para ver en qué términos se podría desarrollar en la parcela que estaba prevista para actividades culturales, por cierto, al este de la del auditorio".

Por tanto, ha dicho que este proyecto no es incompatible con el del auditorio, recordando el proyecto en esa zona de San Andrés para el posible proyecto de Antonio Banderas, pero que, finalmente, ha hecho realidad el actor "y hay que agradecérselo siempre" en el Soho de Málaga.

Ha incidido, al respecto, que "esa parcela está libre; ahora mismo la tiene ocupada temporalmente el puerto para actividades logísticas, pero desde el punto de vista de destino no hay ninguna incompatiblidad con el auditorio".

Ha explicado, por otro lado, la reunión telemática que mantuvieron para abordar el proyecto y que "garantizaban ese interés del propio museo de San Petersburgo, y ellos van hacer actividades expositivas y entorno a ellas conferencias...".

No obstante, De la Torre ha dicho que ir más allá sobre el proyecto o el edificio sería hablar de un futurible que "no se si será cierto, porque depende que se concrete el interés de ellos y que haya descartado definitivamente Barcelona y diga vamos a Málaga".

"Eso está todavía por ver, parece que sí, y le dejo una libertad total de elección, ellos han puesto los ojos en Málaga y nosotros hemos dicho: en Málaga no hay problema", ha refrendado el alcalde.

"Lo veo positivo bajo todos los puntos de vista", ha dicho De la Torre, al tiempo que ha añadido que "cuando todo eso esté concretado" se podría hablar de como sería el proyecto, ya que hacerlo ahora es habla de "suponer".

"Es muy positivo pero los detalles los veremos cuando esté realmente más concreto, cuando haya una conversación, un sistema, un acuerdo, donde se garantice que el Puerto concede... cuanto todo esté negociado, hablado, en términos legales", ha concluido.